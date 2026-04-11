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10 साल की बच्ची से 3 दरिंदों ने किया रेप, दर्द से छटपटाई तो नशीली गोली खिलाया; मां की सहेली की साजिश

Apr 11, 2026 12:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बच्ची को झांसा देकर किराए के कमरे में ले जाकर रखा और जहां नशेड़ी मोटर मैकेनिक पहले से मौजूद था। महिला ने बच्ची को उसके हवाले कर दिया।

10 साल की बच्ची से 3 दरिंदों ने किया रेप, दर्द से छटपटाई तो नशीली गोली खिलाया; मां की सहेली की साजिश

Rape with 10 Year Girl: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। घटना मिठनपुरा के रामबाग इलाके की है। बच्ची को किराए के मकान में ले जाकर एक नशेड़ी मोटर मैकेनिक के हवाले कर दिया गया। उसने दो अन्य दोस्तों को बुलाकर बच्ची के जिस्म के साथ खेला। इसमें तीन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमें एक पीडि़ता की मां की सहेली है। प्राइवेट पार्ट से अत्यधिक ब्लीडिंग से बच्ची की हालत नाजुक है। एसकेएमसीएच में पुलिस की सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक मिठनपुरा थाना इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली बच्ची को एक परिचित महिला बुलाकर अपने साथ रामबाग ले आई थी। उस फरेबी महिला ने बच्ची की मां से पहले दोस्ती की और फिर उसके घर आने जाने लगी। इस बीच वह बच्ची को झांसा देकर किराए के कमरे में ले जाकर रखा और जहां नशेड़ी मोटर मैकेनिक पहले से मौजूद था। महिला ने बच्ची को उस बदमाश के हवाले कर दिया जिसने बच्ची की अस्मत को तार तार कर दिया। इतना ही नहीं उसने अपने दो दोस्तों को फोन करके बुला लिया। सबने बारी बारी से उस बच्ची को हवस का शिकार बनाया।

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दुष्कर्म के बाद जब बच्ची लहुलुहान हो गई और दर्द से छटपटान लगी। उसके बाद महिला ने दवा के बहाने उसे नशे की गोली खिलाकर घर पहुंचा दिया गया। बच्ची की हालत का पता मां को तब चला जब उसके पाइवेट पार्ट से खून बहता देखा गया। बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

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पुलिस ने मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्त में लिया है। इनमें एक बच्ची को झांसा देकर ले जाने वाली मां की सहेली, दूसरी महिला कमरा किराए पर लेकर गलत काम के लिए इस्तेमाल करने वाली बताई जाती है। वहीं, तीसरी महिला उस कमरे के बगल के कमरे में रहने वाली किराएदार बताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी जांच में सक्रिय हो गए। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। घटनास्थल से पुलिस ने कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी जब्त की है। मोटर मैकेनिक और उसके दो साथी फरार हैं।

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जानकारी मिलते ही सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी और टाउन वन सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। जिस कमरे में बच्ची के साथ हैवानियत हुई उसे पुलिस ने सील कर दिया है। मकान एक प्रोफेसर का बताया जा रहा है। कमरे में खून के धब्बे और खून सने कपड़े भी मिले हैं। महिला थानेदार अमिता सिंह ने मिठनपुरा थाने पर पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ की। तीनों महिला का देह व्यापार के धंधे में लिप्त होने की बात बतायी जा रही है। नगर एएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पिता का बयान दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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