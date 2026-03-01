सेप्टिक टैंक में उतरे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, वैशाली में दर्दनाक घटना

वैशाली जिले के अनवरपुर में रविवार को सेप्टिक टैंक में उतरे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। टैंक की सफाई के दौरान वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दम घुटने से उनकी जान चली गई।

बिहार के वैशाली जिले में रविवार को दुखद हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। घटना सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि शौचालय की टंकी (सेप्टिक टैंक) की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से चारों की जान चली गई। मृतकों में तीन सगे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में उनकी मौत हुई।

मृतकों की पहचान अनवरपुर के वार्ड नंबर 2 निवासी शिवजी साह के बेटे आनंद कुमार (46 साल) एवं राहुल कुमार (24 साल) और आनंद कुमार के 18 वर्षीय बेटे प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, परिवार के चौथे युवक को बेहोशी की हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया।

घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बेहोशी की हालत में सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया। एक-एक कर चार लोगों ने दम तोड़ दिया।

एक-दूसरे को बचाने में गई सभी की जानें स्थानीय लोगों के अनुसार, घर में सेप्टिक टैंक की सफाई की जा रही थी। सबसे पहले परिवार का एक आदमी टैंक के अंदर उतरा। बहुत देर तक हलचल नहीं होने पर दूसरा व्यक्ति अंदर गया। दोनों बाहर नहीं आए तो तीसरा और चौथा सदस्य भी बारी-बारी से अंदर उतरे। चारों अंदर बेहोश हो गए। उन्हें देखने के लिए परिवार का पांचवां सदस्य भी अंदर उतरा, उसका दम घुटने लगा तो उसे रस्सी से खींचकर तुरंत बाहर निकाल लिया गया जिससे वह बच गया।