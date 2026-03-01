Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सेप्टिक टैंक में उतरे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, वैशाली में दर्दनाक घटना

Mar 01, 2026 05:15 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हाजीपुर
share Share
Follow Us on

वैशाली जिले के अनवरपुर में रविवार को सेप्टिक टैंक में उतरे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। टैंक की सफाई के दौरान वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दम घुटने से उनकी जान चली गई।

सेप्टिक टैंक में उतरे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, वैशाली में दर्दनाक घटना

बिहार के वैशाली जिले में रविवार को दुखद हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। घटना सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि शौचालय की टंकी (सेप्टिक टैंक) की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से चारों की जान चली गई। मृतकों में तीन सगे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में उनकी मौत हुई।

मृतकों की पहचान अनवरपुर के वार्ड नंबर 2 निवासी शिवजी साह के बेटे आनंद कुमार (46 साल) एवं राहुल कुमार (24 साल) और आनंद कुमार के 18 वर्षीय बेटे प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, परिवार के चौथे युवक को बेहोशी की हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया।

घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बेहोशी की हालत में सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया। एक-एक कर चार लोगों ने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी के तीन यात्रियों की बिहार में दर्दनाक मौत; कैमूर में डंपर ने बस को ठोका

एक-दूसरे को बचाने में गई सभी की जानें

स्थानीय लोगों के अनुसार, घर में सेप्टिक टैंक की सफाई की जा रही थी। सबसे पहले परिवार का एक आदमी टैंक के अंदर उतरा। बहुत देर तक हलचल नहीं होने पर दूसरा व्यक्ति अंदर गया। दोनों बाहर नहीं आए तो तीसरा और चौथा सदस्य भी बारी-बारी से अंदर उतरे। चारों अंदर बेहोश हो गए। उन्हें देखने के लिए परिवार का पांचवां सदस्य भी अंदर उतरा, उसका दम घुटने लगा तो उसे रस्सी से खींचकर तुरंत बाहर निकाल लिया गया जिससे वह बच गया।

ये भी पढ़ें:श्मशान का रास्ता रोका तो मंदिर के आगे सजा दी चिता, महादलित की सड़क पर अंत्येष्टि

असम में काम करते थे तीनों भाई

बताया जा रहा है कि अनवरपुर निवासी शिवजी साह के तीन बेटे असम में काम करते थे। हाल ही में परिवार में शादी के मौके पर सभी गांव आए थे। घटना में शिवजी साह के तीनों बेटे और एक पोते की जान चली गई। परिजन में कोहराम मचा हुआ है।

ये भी पढ़ें:लुटेरी दुल्हनों ने बिहार बुलाकर दूल्हों को लूटा; कैश और गहने- लहंगे तक मंगाए
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Hajipur News Vaishali Vaishali News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।