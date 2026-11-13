जमीन बेचने के कलह में परिवार बर्बाद, सास-बहू-पोते की मौत, पोती नाजुक; बेटा कर रहा था सौदा
वैशाली के गोरौल में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जहर खाने से मौत हो गई जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक है। मरने वालों में सास, बहू और 12 साल का पोता शामिल है। मृतका का बेटा पुस्तैनी जमीन बेच रहा था जिसे लेकर परिवार में काफी तनाव था।
बिहार के वैशाली से दिल दहला देने वाली खबर आई है। जमीन बेचने से उपजे कलह में एक हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया। जहर खाने से परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक सदस्य की स्थिति गंभीर है। मरने वालों में सास, बहू और पोता शामिल है। पोती की हालत नाजुक है जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मृत महिला का बेटा राहुल कुमार पैत्रिक जमीन का लगातार सौदा कर रहा था जिससे उसकी मां और पत्नी परेशान थे। माना जा रहा है राहुल की हरकतों से परेशान परिजनों ने घातक कदम उठा लिया। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि राहुल घर से फरार है। छठ महाव्रत के बीच इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।
मामला वैशाली के महुआ अनुमंडल और गरौल थाना अंतर्गत प्रेमराज की वार्ड संख्या 2 की है। बताया जा रहा है कि राहुल लगातार पुस्तैनी जमीनों का सौदा कर रहा था। इस वजह से मां और पत्नी परेशान थे। दोनों के मना करने के बाद भी वह मान नहीं रहा था। इस बात को लेकर घर में अक्सर तनाव का माहौल बना हुआ था। यह भी जानकारी मिल रही है कि पिछले सप्ताह भी राहुल ने एक जमीन का सौदा कर दिया। गुरुवार को इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया। उसी समय राहुल घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि राहुल से बात होने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। उसका इंतजार किया जा रहा है।
मृतकों की पहचान गांव के ही 55 वर्षीय निर्मला देवी,35वर्षीय सीमा देवी एवं 12 वर्षीय मुन्ना कुमार के रूप में कई गयी है। वहीं 15 वर्षीय ऋषिका इलाजरत है। घटना के सम्बंध में बताया गया है कि मृतिका निर्मला देवी का पुत्र राहुल कुमार कई महीने से अपना जमीन बेच रहा था। लगभग एक एकड़ जमीन बेच चुका था। इधर एक सप्ताह पहले भी जमीन बिक्री की थी। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इसी को लेकर गुरुवार को भी आपस में कहासुनी हुई थी। जिसके बाद खाने में जहर मिलाकर सास, पूतोह,पोता एवं पोती ने खा ली।
सुबह में जब आसपास के लोगों ने देखा तबतक राहुल की मां, पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी थी और बेटी ऋषिका बेहोश पड़ी थी। बच्ची के आनन फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सुनील कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिये सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। इधर राहुल के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। एफएसएल की टीम ने घटना स्थल से कई नमूने जुटाए हैं जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें