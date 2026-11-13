जमीन बेचने के कलह में परिवार बर्बाद, सास-बहू-पोते की मौत, पोती नाजुक; बेटा कर रहा था सौदा

वैशाली के गोरौल में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जहर खाने से मौत हो गई जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक है। मरने वालों में सास, बहू और 12 साल का पोता शामिल है। मृतका का बेटा पुस्तैनी जमीन बेच रहा था जिसे लेकर परिवार में काफी तनाव था।

बिहार के वैशाली से दिल दहला देने वाली खबर आई है। जमीन बेचने से उपजे कलह में एक हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो गया। जहर खाने से परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक सदस्य की स्थिति गंभीर है। मरने वालों में सास, बहू और पोता शामिल है। पोती की हालत नाजुक है जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मृत महिला का बेटा राहुल कुमार पैत्रिक जमीन का लगातार सौदा कर रहा था जिससे उसकी मां और पत्नी परेशान थे। माना जा रहा है राहुल की हरकतों से परेशान परिजनों ने घातक कदम उठा लिया। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि राहुल घर से फरार है। छठ महाव्रत के बीच इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।

मामला वैशाली के महुआ अनुमंडल और गरौल थाना अंतर्गत प्रेमराज की वार्ड संख्या 2 की है। बताया जा रहा है कि राहुल लगातार पुस्तैनी जमीनों का सौदा कर रहा था। इस वजह से मां और पत्नी परेशान थे। दोनों के मना करने के बाद भी वह मान नहीं रहा था। इस बात को लेकर घर में अक्सर तनाव का माहौल बना हुआ था। यह भी जानकारी मिल रही है कि पिछले सप्ताह भी राहुल ने एक जमीन का सौदा कर दिया। गुरुवार को इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया। उसी समय राहुल घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि राहुल से बात होने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। उसका इंतजार किया जा रहा है।

मृतकों की पहचान गांव के ही 55 वर्षीय निर्मला देवी,35वर्षीय सीमा देवी एवं 12 वर्षीय मुन्ना कुमार के रूप में कई गयी है। वहीं 15 वर्षीय ऋषिका इलाजरत है। घटना के सम्बंध में बताया गया है कि मृतिका निर्मला देवी का पुत्र राहुल कुमार कई महीने से अपना जमीन बेच रहा था। लगभग एक एकड़ जमीन बेच चुका था। इधर एक सप्ताह पहले भी जमीन बिक्री की थी। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इसी को लेकर गुरुवार को भी आपस में कहासुनी हुई थी। जिसके बाद खाने में जहर मिलाकर सास, पूतोह,पोता एवं पोती ने खा ली।