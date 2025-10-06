स्कॉर्पियो- ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, सासाराम में दर्दनाक हादसा

सासाराम जिले के नोखा थाना क्षेत्र के गंगहर गांव के पास सोमवार की रात 10 बजे स्कॉर्पियो और ऑटो के टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि ऑटो पर सवार तीन अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हैं। जिनका इलाज सासाराम सदर अस्पताल में किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि घायल की स्थिति भी चिंताजनक बानी हुई है।