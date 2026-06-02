Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के मदरसों की जांच 3 सदस्यीय समिति करेगी, शिक्षा विभाग ने निकाला आदेश; कमेटी में कौन-कौन?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार शिक्षा विभाग ने मदरसों की जांच का आदेश निकाल दिया है। मदरसा की जांच के लिए प्रखंड स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पिछले दिनों ऐलान किया था था कि फर्जी मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को बंद किया जाएगा।

बिहार के मदरसों की जांच 3 सदस्यीय समिति करेगी, शिक्षा विभाग ने निकाला आदेश; कमेटी में कौन-कौन?

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार राज्य भर के मदरसों की जांच करने जा रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के ऐलान के बाद विभाग ने अब आदेश भी निकाल दिया है। इसमें सभी जिलों के डीएम को अपने यहां स्थित अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने इसके लिए हर प्रखंड स्तर पर एक 3 सदस्यीय समिति गठित करने को कहा है।

इस समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रखंड के विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या अंचलाधिकारी (सीओ) होंगे। वहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) इस समिति में सदस्य सचिव होंगे, जबकि संबंधित प्रखंड के मुख्यालय में स्थित सरकारी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीयतम प्रधानाध्यापक को भी सदस्य बनाया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीएम को जारी पत्र में कहा है कि इस समिति के सदस्यों को नामित करने का अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के पास होगा। तीन सदस्यीय समिति गठित होने के 10 दिनों के भीतर संबंधित मदरसे की जांच रिपोर्ट फोटो एवं अन्य सबूतों के आधार पर 10 दिनों के भीतर मुख्यालय को देनी होगी।

ये भी पढ़ें:मदरसा जाने की बात कहकर घर से निकली, बिहार के किशनगंज से 4 नाबालिग लड़कियां लापता

क्यों हो रही मदरसों की जांच?

विभाग का कहना है कि राज्य सरकार इन मदरसों को वित्तीय अनुदान देती है। इनमें कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन इसी अनुदान से मिलता है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इसी क्रम में अनुदान प्राप्त मदरसों की स्थलीय जांच कराने का फैसला लिया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में फर्जी मदरसे और संस्कृत विद्यालय होंगे बंद, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

फर्जी मदरसा और संस्कृत विद्यालय बंद होंगे

बिहार में फर्जी मदरसा और संस्कृत विद्यालय बंद होंगे। पिछले सप्ताह ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच की जाएगी। जो भी मदरसे और संस्कृत विद्यालय नियमों के खिलाफ चल रहे होंगे, उन पर ताला लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बिहार में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। बच्चों के भविष्य के साथ संस्थानों को खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि जो स्थलीय जांच के दौरान जो मदरसे नियमों के खिलाफ चलते हुए पाए जाएंगे, उन्हें सरकार बंद कर देगी। मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि सरकार उन्हीं मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को आगे बढ़ाएगी, जो पूरी प्रामाणिकता और नियमों के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में जिस तरह मदरसों को बढ़ावा मिल रहा है, उसी तरह संस्कृत विद्यालयों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अररिया रेस्क्यू पर बवाल, अभिभावक बोले- तस्करी नहीं, तालीम के लिए जा रहे थे बच्चे

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Madarsa Board Bihar Education Department Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।