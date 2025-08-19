पटना के आंबेडकर छात्रावास से 3 जिंदा बम मिले; विस्फोटक सामग्री भी बरामद, पुलिस की रेड

राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके के आंबेडकर छात्रावास से तीन जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बम बनाने की सामग्री भी बरामद की है। इस मामले में हॉस्टल के कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे कैंपस की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारा था। इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है।