पटना के आंबेडकर छात्रावास से 3 जिंदा बम मिले; विस्फोटक सामग्री भी बरामद, पुलिस की रेड

पटना के राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब पुलिस ने अचानक छापा मारा। इस दौरान 3 जिंदा बम और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में कई छात्रों को हिरासत में लिया है। जिनसे पूछताछ की जा रही है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, patnaTue, 19 Aug 2025 02:32 PM
राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके के आंबेडकर छात्रावास से तीन जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बम बनाने की सामग्री भी बरामद की है। इस मामले में हॉस्टल के कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे कैंपस की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारा था। इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है।

आपको बता दें इससे पहले इसी साल मई महीने में पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज छात्रावास में जबरदस्त बमबाजी से हड़कंप मच गया था। आपसी विवाद में छात्रावास में सैकड़ों छात्र घुस गए। लगातार यहां बमबाजी हुई, जिसमें एक लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया था। जांच में सामने आया था कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की स्थानीय लोगों से मारपीट हुई थी। आरोप छात्रावास के छात्रों पर लगा है था।

