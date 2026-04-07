समस्तीपुर में एक साथ बुझ गए तीन चिराग, नदी में नहाने गए सगे भाइयों की डूबकर मौत
समस्तीपुर के शिवाजीनगर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाइयों की करेह नदी में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले ये तीनों भाई अपने पिता के साथ रामनवमी मनाने गांव आए थे। नदी में नहाने के दौरान एक भाई को बचाने के प्रयास में तीनों गहरे पानी में.…
Bihar News: समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के बोरज गांव में सोमवार को करेह नदी में नहाने के दौरान तीन सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले तीनों भाई आदित्य (17 वर्ष), हर्षित (15 वर्ष) और कार्तिक (13 वर्ष) अपने पिता सुदर्शन कुमार झा के साथ नदी में नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से हादसा हो गया।
कैसे हुआ हादसा?
मिली जानकारी के अनुसार, सुदर्शन झा अपने तीनों बेटों के साथ बरियाही घाट पर नहा रहे थे। इसी बीच एक भाई गहरे पानी की चपेट में आ गया और डूबने लगा। अपने भाई को बचाने के लिए बाकी दोनों भाइयों ने भी हिम्मत दिखाई और पानी में छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस, पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण तीनों भाई संभल नहीं पाए और एक-एक करके डूब गए।
अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को डूबता देख पिता ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। उनके शोर मचाने पर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। पहले दो भाइयों, आदित्य और हर्षित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई कार्तिक का शव करीब चार घंटे बाद बरामद हुआ।
खुशियों वाले घर में पसरा मातम
सुदर्शन कुमार झा दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं और उनके तीनों बेटे वहीं रहकर पढ़ाई करते थे। वे हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी का त्योहार मनाने अपने गांव आए थे। सुदर्शन के पिता गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। सोमवार को ही सुदर्शन ने मंदिर में ध्वजारोहण किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में परिवार की सारी खुशियां आंसूओं में बदल गई। इस घटना के बाद से पूरे बोरज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मां-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।