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समस्तीपुर में एक साथ बुझ गए तीन चिराग, नदी में नहाने गए सगे भाइयों की डूबकर मौत

Apr 07, 2026 08:51 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर के शिवाजीनगर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाइयों की करेह नदी में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले ये तीनों भाई  अपने पिता के साथ रामनवमी मनाने गांव आए थे। नदी में नहाने के दौरान एक भाई को बचाने के प्रयास में तीनों गहरे पानी में.…

समस्तीपुर में एक साथ बुझ गए तीन चिराग, नदी में नहाने गए सगे भाइयों की डूबकर मौत

Bihar News: समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के बोरज गांव में सोमवार को करेह नदी में नहाने के दौरान तीन सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले तीनों भाई आदित्य (17 वर्ष), हर्षित (15 वर्ष) और कार्तिक (13 वर्ष) अपने पिता सुदर्शन कुमार झा के साथ नदी में नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से हादसा हो गया।

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार, सुदर्शन झा अपने तीनों बेटों के साथ बरियाही घाट पर नहा रहे थे। इसी बीच एक भाई गहरे पानी की चपेट में आ गया और डूबने लगा। अपने भाई को बचाने के लिए बाकी दोनों भाइयों ने भी हिम्मत दिखाई और पानी में छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस, पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण तीनों भाई संभल नहीं पाए और एक-एक करके डूब गए।

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अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को डूबता देख पिता ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। उनके शोर मचाने पर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। पहले दो भाइयों, आदित्य और हर्षित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई कार्तिक का शव करीब चार घंटे बाद बरामद हुआ।

खुशियों वाले घर में पसरा मातम

सुदर्शन कुमार झा दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं और उनके तीनों बेटे वहीं रहकर पढ़ाई करते थे। वे हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी का त्योहार मनाने अपने गांव आए थे। सुदर्शन के पिता गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। सोमवार को ही सुदर्शन ने मंदिर में ध्वजारोहण किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में परिवार की सारी खुशियां आंसूओं में बदल गई। इस घटना के बाद से पूरे बोरज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मां-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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