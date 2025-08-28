नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया हाई अलर्ट

जिन आतंकियों के बिहार में घुसपैठ की बात सामने आई है उनमें बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान, उमरकोट का आदिल हुसैन और रावलपिंडी का रहने वाला हसनैन अली अवान शामिल है।

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। तीनों आतंकियों के नाम और फोटो साझा करते हुए पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों को अलर्ट किया है। जिन आतंकियों के बिहार में घुसपैठ की बात सामने आई है उनमें बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान, उमरकोट का आदिल हुसैन और रावलपिंडी का रहने वाला हसनैन अली अवान शामिल है। तीनों के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंचे थे। वहां से बिहार में घुसपैठ की बात कही गई है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने अलर्ट जारी किया गया है।

आतंकी घटना की आशंका

तीनों आतंकियों द्वारा देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई गई है। भागलपुर के आसपास के जिलों की बात करें तो अररिया, किशनगंज और सुपौल नेपाल बॉर्डर से मिलती है। वहीं मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भी बॉर्डर से जुड़ा है। मुख्यालय ने इन जिलों को स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र सक्रिय करने का निर्देश दिया है।

क्या कह रहे पदाधिकारी?

पाकिस्तान के तीन संदिग्धों के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ को लेकर मुख्यालय ने अलर्ट किया है। जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। -प्रमोद कुमार मंडल, डीआईजी, पूर्णिया रेंज

नजरे सद्दाम भी पकड़ाया था