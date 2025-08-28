Three JIAS terrorists entered Bihar via Nepal Police Headquarters issued high alert नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया हाई अलर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThree JIAS terrorists entered Bihar via Nepal Police Headquarters issued high alert

नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया हाई अलर्ट

जिन आतंकियों के बिहार में घुसपैठ की बात सामने आई है उनमें बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान, उमरकोट का आदिल हुसैन और रावलपिंडी का रहने वाला हसनैन अली अवान शामिल है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, अमित चौधरी, भागलपुरThu, 28 Aug 2025 10:18 AM
share Share
Follow Us on
नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया हाई अलर्ट

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। तीनों आतंकियों के नाम और फोटो साझा करते हुए पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों को अलर्ट किया है। जिन आतंकियों के बिहार में घुसपैठ की बात सामने आई है उनमें बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान, उमरकोट का आदिल हुसैन और रावलपिंडी का रहने वाला हसनैन अली अवान शामिल है। तीनों के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंचे थे। वहां से बिहार में घुसपैठ की बात कही गई है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने अलर्ट जारी किया गया है।

आतंकी घटना की आशंका

तीनों आतंकियों द्वारा देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई गई है। भागलपुर के आसपास के जिलों की बात करें तो अररिया, किशनगंज और सुपौल नेपाल बॉर्डर से मिलती है। वहीं मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भी बॉर्डर से जुड़ा है। मुख्यालय ने इन जिलों को स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र सक्रिय करने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें:पटना के स्कूल में छात्रा की जलकर हुई मौत के बाद सड़क पर बवाल, सब-इंस्पेक्टर घायल

क्या कह रहे पदाधिकारी?

पाकिस्तान के तीन संदिग्धों के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ को लेकर मुख्यालय ने अलर्ट किया है। जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। -प्रमोद कुमार मंडल, डीआईजी, पूर्णिया रेंज

ये भी पढ़ें:पटना में सेक्स का हाईटेक रैकेट उजागर, दो गिरफ्तार; ऑनलाइन सिस्टम से धंधा

नजरे सद्दाम भी पकड़ाया था

नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तानी और पाक समर्थित संदिग्ध आतंकियों के बिहार में प्रवेश की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पिछले साल पांच सितंबर को मोतिहारी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से भागलपुर के बरहपुरा के रहने वाले नजरे सद्दाम को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पाकिस्तानी आतंकी संगठन से संपर्क होने की बात भी सामने आई थी। इस साल फरवरी में एनआईए की टीम नजरे सद्दाम के बरहपुरा स्थित घर भी पहुंची थी। नजरे सद्दाम के घर की तलाशी ली गई थी और महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि जब्त कर ले गई थी।

ये भी पढ़ें:मां, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा; BPSC छात्रा का सुसाइड नोट रुला देगा
ये भी पढ़ें:पटना में 40 साल की महिला से रेप, झोपड़ी में घुस युवक ने की हैवानियत
ये भी पढ़ें:पटना में फोरलेन पर नग्न हालत में मिली 18 साल की लड़की, रेप की आशंका;शरीर पर जख्म