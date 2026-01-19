2 ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोग जिंदा जल गए, बिहार में भीषण टक्कर के बाद धू-धूकर जलीं दोनों गाड़ियां

संक्षेप: बगहा से चावल लेकर असम जा रहा ट्रक किशनगंज में बेकाबू डंफर से टकरा गया। दोनों गाड़ियों में आग लगने से तीन लोग जिंदा जल गए।

बिहार के किशनगंज में दो ट्रक ड्राइवर समेत तीन लोग जिंदा जलकर दर्दनाक मौत के शिकार बने। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। केबिन में स्टेयरिंग पर बैठे ड्राइवर बाहर निकल नहीं पाए और देखते देखते मौत के मुंह में समा गए। एक ट्रक का खलासी भी जलकर मर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाकर उनका शव बाहर निकाला। घटना में खलासी घायल हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोमवार को किशनगंज के सुखानी थाना क्षेत्र के एनएच 327 ई पर गंभीरगढ़ के पास दुर्घटना हुई। टक्कर के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। घटना स्थल पर पहुंचे एसडीपीओ-2 मंगलेश कुमार ने दोनों चालक और एक अन्य के आग से जलकर मरने की पुष्टि की है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बगहा से चावल लोड करके ट्रक आ रहा था। बाबू टोला बेतिया निवासी खलासी मोहम्मद शाहिद ने बताया कि उनके साथ उनके ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह (45) बाबू टोला बेतिया बगहा से चावल लोड कर आसाम पहुंचाने जा रहे थे। सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंभीरगढ़ चौक के समीप एन एच 327 ई पर सिलीगुड़ी की ओर से आ रही एक डंफर अनियंत्रित होकर उनके ट्रक से टकरा गई। देखते ही देखते दोनों ट्रकों आग लग गई।

आग इतनी भयावह हो गई कि उसमें से निकल पाना चालक के लिए मुश्किल हो गया और ट्रक चालकों की जलने से मौत हो गई। शाहिद निकलकर भागने में में कामयाब रहा। वह काफी जख्मी है।

घटना की सूचना मिलते ही सुखानी थाना अध्यक्ष मन्नू कुमारी, पौआखाली थाना अध्यक्ष अंकित सिंह ठाकुरगंज थाना अध्यक्ष मकसूद अहमद अशरफी, एसडीपीओ मंगलेश कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पौआखाली, सुखानी और ठाकुरगंज से आए अग्निशमन टीम ने काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाया जा सका। इस दौरान काफी देर तक आवागमन ठप रहा।