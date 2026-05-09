बिहार में 2 बच्चों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत, किराना दुकान स्वाहा; तबाही का Video देखें

आग लगने से दो बच्चे सहित तीन जिंदा जल गए। वहीं दो जख्मी हो गए। ग्रामीण राजकुमार साह के घर के निचले तल्ले में स्थित जेनरल स्टोर्स(किराना दुकान) की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई।

बिहार के मोतिहारी से बड़ी और बहुत बुरी खबर आई है। भीषण अगलगी की एक घटना में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। आग एक किराना दुकान में लगी थी जो दो मंजिले मकान के निचले तल्ले में स्थित है। इस हादसे में करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। घटना कुंडवा चैनपुर थानांतर्गत बड़हरवा फतेमहम्मद गांव में बीती रात की है। इलाके में इस हादसे के बाद कोहराम मच गया है। पीड़ित राजकुमार साह के परिवार समेत गांव के सभी लोग मर्माहत हैं। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू कर लिया है। पुलिस और प्रसाशन की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है।

पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवाचैनपुर थाने के घर बड़हरवा फतेमहम्मद गांव में बीती रात आग लगने से दो बच्चे सहित तीन जिंदा जल गए। वहीं दो जख्मी हो गए। ग्रामीण राजकुमार साह के घर के निचले तल्ले में स्थित जेनरल स्टोर्स(किराना दुकान) की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप लेते हुए ऊपरी तल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपरी तल्ले पर राजकुमार परिवार के साथ रहते हैं। घटना में राजकुमार साह के पुत्र रुद्र कुमार (8), पुत्री सृष्टि कुमारी (12) और स्टाफ प्रिंस कुमार (28) की जलने में घर में ही मौत हो गई। वहीं राजकुमार साह और एक ग्रामीण विजय बैठा जख्मी हो गए।

जख्मी राजकुमार साह ने बताया कि उन्होंने घर के छत से कूद कर जान बचाई। जबकि आग बुझाने में ग्रामीण विजय बैठा झुलस गए। राज कुमार साह को मोतिहारी रेफर किया गया है।घटना में करीब पचास लाख से ज्यादा का सामान जलने का अनुमान है। घटना की सूचना पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। फायर बिग्रेड से घर में लगी आग को बुझाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है।