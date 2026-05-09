बिहार में 2 बच्चों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत, किराना दुकान स्वाहा; तबाही का Video देखें
आग लगने से दो बच्चे सहित तीन जिंदा जल गए। वहीं दो जख्मी हो गए। ग्रामीण राजकुमार साह के घर के निचले तल्ले में स्थित जेनरल स्टोर्स(किराना दुकान) की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई।
बिहार के मोतिहारी से बड़ी और बहुत बुरी खबर आई है। भीषण अगलगी की एक घटना में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। आग एक किराना दुकान में लगी थी जो दो मंजिले मकान के निचले तल्ले में स्थित है। इस हादसे में करीब 50 लाख की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। घटना कुंडवा चैनपुर थानांतर्गत बड़हरवा फतेमहम्मद गांव में बीती रात की है। इलाके में इस हादसे के बाद कोहराम मच गया है। पीड़ित राजकुमार साह के परिवार समेत गांव के सभी लोग मर्माहत हैं। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू कर लिया है। पुलिस और प्रसाशन की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है।
पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवाचैनपुर थाने के घर बड़हरवा फतेमहम्मद गांव में बीती रात आग लगने से दो बच्चे सहित तीन जिंदा जल गए। वहीं दो जख्मी हो गए। ग्रामीण राजकुमार साह के घर के निचले तल्ले में स्थित जेनरल स्टोर्स(किराना दुकान) की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप लेते हुए ऊपरी तल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपरी तल्ले पर राजकुमार परिवार के साथ रहते हैं। घटना में राजकुमार साह के पुत्र रुद्र कुमार (8), पुत्री सृष्टि कुमारी (12) और स्टाफ प्रिंस कुमार (28) की जलने में घर में ही मौत हो गई। वहीं राजकुमार साह और एक ग्रामीण विजय बैठा जख्मी हो गए।
जख्मी राजकुमार साह ने बताया कि उन्होंने घर के छत से कूद कर जान बचाई। जबकि आग बुझाने में ग्रामीण विजय बैठा झुलस गए। राज कुमार साह को मोतिहारी रेफर किया गया है।घटना में करीब पचास लाख से ज्यादा का सामान जलने का अनुमान है। घटना की सूचना पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। फायर बिग्रेड से घर में लगी आग को बुझाया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है।
ग्रामीणों की ओर से दी गई सूचना पर अंचलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग लगने से हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीण अपने स्तर से राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बच्चों के जिंदा जल जाने के स्थिति हृदय विदारक बनी हुई है। प्रथम दृश्टया दुकान में बिजली के लाइन में शॉट सर्किट को घटना का कारण बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें