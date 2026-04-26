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त्योहार पर मची चीखपुकार, गंडक में 1 किशोरी समेत 3 डूबे; 2 लड़कों की मौत पर पसरा मातम

Apr 26, 2026 08:28 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हाजीपुर तंगौल घाट पर एक किशोर अभी लापता है। वहीं दूसरी ओर बिदुपुर में मां के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंची किशोरी भी डूब गई, जिसकी तलाश चल रही है। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जो सोमवार को दोबारा शुरू होगा।

त्योहार पर मची चीखपुकार, गंडक में 1 किशोरी समेत 3 डूबे; 2 लड़कों की मौत पर पसरा मातम

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में दो अलग-अलग जगहों पर एक किशोरी और दो किशोर डूब गए। गंगा और गंडक नदी में हुए हादसे में एक किशोर का शव एसडीआरएफ की मदद से बरामद कर लिया गया, जबकि दो की तलाश जारी है। हाजीपुर तंगौल घाट पर एक किशोर अभी लापता है। वहीं दूसरी ओर बिदुपुर में मां के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंची किशोरी भी डूब गई, जिसकी तलाश चल रही है। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जो सोमवार को दोबारा शुरू होगा।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के तंगौल घाट पर गंडक नदी में स्नान करने के दौरान रविवार की सुबह करीब 10:00 बजे दो किशोर डूब गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम को दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम की मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद गंडक नदी से दोनों शव को खोज कर बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। मृत किशोर नगर थाना के बागमली निवासी अजय राय के 12 वर्षीय पुत्र रवि कुमार एवं मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना के धरमुहा गांव निवासी वर्तमान पता कृष्णपुरी बागमली निवासी राणा सिंह का 11 वर्षीय पुत्र अंश कुमार उर्फ भोला था। दोनों किशोर के मरने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर हाल-बेहाल बना हुआ है।

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बताया गया कि भोला अपने घर से साइकिल पर गेहूं पिसवाने के लिए निकला था, जबकि रवि कुमार क्रिकेट खेलने की बात कहकर घर से निकला था। स्नान कर रही प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि एक साइकिल से दोनों घाट किनारे पहुंचे। उनके चप्पल भी मौके से बरामद किए गए हैं। डूबी हुई किशोरी की तलाश जारी है। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा जिसे सोमवार को फिर शुरू किया जाएगा।

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सोमवार को फिर होगी तलाश

उधर, बिदुपुर थाने के रामदौली ब्रह्मस्थान घाट पर रविवार की सुबह मां के साथ गंगास्नान करने गई 14 वर्षीय किशोरी डूब गई। डूबने की सूचना पर पहुंची बिदुपुर थाने की पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से शव की काफी खोज की, लेकिन आलिया कुमारी उर्फ परी का पता नहीं चला। वह थाने के नया टोला जहांगीरपुर के अरविंद कुमार सिंह की पुत्री बताई गई है, जो नौवीं वर्ग की छात्रा थी। शाम होने के बाद सर्च अभियान रोक दिया गया। अब सोमवार को फिर सर्च अभियान चलाया जाएगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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