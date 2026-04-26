त्योहार पर मची चीखपुकार, गंडक में 1 किशोरी समेत 3 डूबे; 2 लड़कों की मौत पर पसरा मातम

हाजीपुर तंगौल घाट पर एक किशोर अभी लापता है। वहीं दूसरी ओर बिदुपुर में मां के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंची किशोरी भी डूब गई, जिसकी तलाश चल रही है। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जो सोमवार को दोबारा शुरू होगा।

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में दो अलग-अलग जगहों पर एक किशोरी और दो किशोर डूब गए। गंगा और गंडक नदी में हुए हादसे में एक किशोर का शव एसडीआरएफ की मदद से बरामद कर लिया गया, जबकि दो की तलाश जारी है। हाजीपुर तंगौल घाट पर एक किशोर अभी लापता है। वहीं दूसरी ओर बिदुपुर में मां के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंची किशोरी भी डूब गई, जिसकी तलाश चल रही है। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जो सोमवार को दोबारा शुरू होगा।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के तंगौल घाट पर गंडक नदी में स्नान करने के दौरान रविवार की सुबह करीब 10:00 बजे दो किशोर डूब गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम को दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम की मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद गंडक नदी से दोनों शव को खोज कर बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। मृत किशोर नगर थाना के बागमली निवासी अजय राय के 12 वर्षीय पुत्र रवि कुमार एवं मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना के धरमुहा गांव निवासी वर्तमान पता कृष्णपुरी बागमली निवासी राणा सिंह का 11 वर्षीय पुत्र अंश कुमार उर्फ भोला था। दोनों किशोर के मरने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर हाल-बेहाल बना हुआ है।

बताया गया कि भोला अपने घर से साइकिल पर गेहूं पिसवाने के लिए निकला था, जबकि रवि कुमार क्रिकेट खेलने की बात कहकर घर से निकला था। स्नान कर रही प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि एक साइकिल से दोनों घाट किनारे पहुंचे। उनके चप्पल भी मौके से बरामद किए गए हैं। डूबी हुई किशोरी की तलाश जारी है। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा जिसे सोमवार को फिर शुरू किया जाएगा।