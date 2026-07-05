पति-पत्नी समेत 3 की मौत, मनाली से लौट रहे परिवार की कार ट्रेलर में घुसी; बिहार के भोजपुर में हादसा
भोजपुर में मनाली से लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो ट्रेलर में घुस गी जिसमें पति-पत्नी समेत तीन की मौत हो गई।
Bhojpur Road Accident 3 Death: बिहार के भोजपुर में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक दंपति समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार स्कॉर्पियो कार पर सवार होकर मनाली से लौट रहा था। भोजपुर के बिहिया थाना के दोगरा गांव के समीप एनएच-922 पर यह दुर्घटना घटी। हादसे में एक युवक घायल भी हो गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया और शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दिया। मृतक के परिवार में चीख पुकार का माहौल बन गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए।
मृतकों की पहचान झारखंड के देवघर निवासी प्रकाश कुमार और पल्लवी के रूप में की गई है। एक अन्य मृतक भी वहीं का रहने वाला था। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। मरने वाले तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि गाड़ी में कुल चार लोग ही सवार थे।
जानकारी के मुताबिक झारखंड के देवघर का परिवार मनाली घूमने गया था। सभी लोग स्कॉर्पियो कार पर सवार होकर घर लौट रहे थे। सभी मनाली से नोएडा आए थे और वहां से अपने घर देवघर लौट रहे थे। रास्ते में यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें तीन की दर्दनाक मौत हो गई।
दुर्घटना के संबंध में आरा ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि स्कॉर्पियो चालक को झपकी आ गई होगी। गाड़ी रफ्तार बहुत अधिक होने की भी संभावना है। टक्कर लगने के बाद गाड़ी की जो हालत हुई है उससे तो यही लगता है कि काफी तेज गति में हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो नोएडा से निकली थी और देवघर जा रही थी। परिजनों को सूचना दी गई है। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के आने पर और जानकारी मिलेगी। एक व्यक्ति घायल है जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें