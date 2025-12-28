Hindustan Hindi News
बिहार डीजीपी के सामने 3 हार्डकोर नक्सलियों ने डाले हथियार, 3-3 लाख के इनामी थे

संक्षेप:

मुंगेर जिले में डीजीपी विनय कुमार के सामने 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिसमें दो पर 3-3 लाख का इनाम था। नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा पर लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिले में दो दर्जन से ज्यादा कांड दर्ज थे।  

Dec 28, 2025 07:28 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार के मुंगेर जिले में एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के डीजीपी विनय कुमार के सामने तीन हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। जिनमें दो पर 3-3 लाख का इनाम था। तीनों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। जिन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। उनमें नारायण कोड़ा, बहादुर कोड़ा और विनोद उर्फ बिनो कोड़ा शामिल हैं। नारायण कोड़ा जोनल कमांडर था, जिस पर बिहार सरकार ने 3 लाख का इनाम रखा था। बहादुर कोड़ा सब-जोनल कमांडर था, उस पर भी 3 लाख की इनाम घोषित था, वहीं विनोद उर्फ बिनो कोड़ा सशस्त्र दस्ता का सदस्य था।

नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा के खिलाफ मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले में लगभग दो दर्जन कांड दर्ज हैं। वहीं बिनोद उर्फ बिनो कोड़ा के विरूद्ध लखीसराय जिले में 3 कांड दर्ज हैं। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी सौंपे गए हैं। जिनमें 5.56 एमएम की 2 इंसास राइफल, 7.62 एमएम की 4 SLR राइफल, 5.56 एमएम के 150 जिंदा कारतूस, 7.62 एमएम के 353 जिंदा कारतूस, बॉम्ब डिटोनेटर समेत अन्य सामग्री शामिल है।

आत्मसमर्पण करने वालों को नक्सलियों को आर्थिक प्रोत्साहन, प्रशिक्षण/ स्वरोजगार सहायता, आवास, राशन, स्वास्थ्य (आयुष्मान), शिक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि माओवाद उन्मूलन के क्षेत्र में सभी राज्यों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। बिहार में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 23 अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों की उपस्थिति अब शून्य हो गई है। लिगेसी एंड थ्रस्ट वाले चार जिलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।