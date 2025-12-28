बिहार डीजीपी के सामने 3 हार्डकोर नक्सलियों ने डाले हथियार, 3-3 लाख के इनामी थे

संक्षेप: मुंगेर जिले में डीजीपी विनय कुमार के सामने 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिसमें दो पर 3-3 लाख का इनाम था। नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा पर लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिले में दो दर्जन से ज्यादा कांड दर्ज थे।

नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार के मुंगेर जिले में एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के डीजीपी विनय कुमार के सामने तीन हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। जिनमें दो पर 3-3 लाख का इनाम था। तीनों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। जिन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। उनमें नारायण कोड़ा, बहादुर कोड़ा और विनोद उर्फ बिनो कोड़ा शामिल हैं। नारायण कोड़ा जोनल कमांडर था, जिस पर बिहार सरकार ने 3 लाख का इनाम रखा था। बहादुर कोड़ा सब-जोनल कमांडर था, उस पर भी 3 लाख की इनाम घोषित था, वहीं विनोद उर्फ बिनो कोड़ा सशस्त्र दस्ता का सदस्य था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा के खिलाफ मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले में लगभग दो दर्जन कांड दर्ज हैं। वहीं बिनोद उर्फ बिनो कोड़ा के विरूद्ध लखीसराय जिले में 3 कांड दर्ज हैं। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी सौंपे गए हैं। जिनमें 5.56 एमएम की 2 इंसास राइफल, 7.62 एमएम की 4 SLR राइफल, 5.56 एमएम के 150 जिंदा कारतूस, 7.62 एमएम के 353 जिंदा कारतूस, बॉम्ब डिटोनेटर समेत अन्य सामग्री शामिल है।