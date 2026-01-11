Hindustan Hindi News
बिहार से लापता तीन बच्चियां कानपुर से बरामद, ट्रेन पकड़कर पहुंच गई थी

गया जी से लापता तीन बच्चियों को यूपी के कानपुर शहर से बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन पकड़कर तीनों नाबालिग बच्चियां कानपुर पहुंची थी। हालांकि अभी तक लापता होने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

Jan 11, 2026 11:05 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गया जी
बिहार के गया जी शहर के नई गोदाम मोहल्ले से लापता हुई तीन नाबालिग बच्चियों को कोतवाली पुलिस ने रविवार को कानपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल कानपुर की अहम भूमिका रही। बच्चियों के सकुशल मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस के मुताबिक, तीनों नाबालिग बच्चियां शनिवार को अचानक घर से लापता हो गई थीं। परिजनों ने इसकी सूचना कोतवाली थाना की पुलिस को दी।

हरकत में आई पुलिस ने बच्चियों के मोबाइल लोकेशन और संभावित मूवमेंट को खंगालना शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को पता चला कि बच्चियां ट्रेन से कानपुर की ओर गई हैं। गया पुलिस ने कानपुर आरपीएफ को अलर्ट कर दिया। कोतवाली थाना की एक दरोगा और परिजनों के साथ कानपुर के लिए रवाना हुई।

संयुक्त कार्रवाई के तहत रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में सघन तलाश की गई, जिसके बाद तीनों बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। कोतवाली थानाध्यक्ष धनन्जय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि लापता होने के कारणों का पता चल सके।