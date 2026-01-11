बिहार से लापता तीन बच्चियां कानपुर से बरामद, ट्रेन पकड़कर पहुंच गई थी

संक्षेप: गया जी से लापता तीन बच्चियों को यूपी के कानपुर शहर से बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन पकड़कर तीनों नाबालिग बच्चियां कानपुर पहुंची थी। हालांकि अभी तक लापता होने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

बिहार के गया जी शहर के नई गोदाम मोहल्ले से लापता हुई तीन नाबालिग बच्चियों को कोतवाली पुलिस ने रविवार को कानपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल कानपुर की अहम भूमिका रही। बच्चियों के सकुशल मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस के मुताबिक, तीनों नाबालिग बच्चियां शनिवार को अचानक घर से लापता हो गई थीं। परिजनों ने इसकी सूचना कोतवाली थाना की पुलिस को दी।

हरकत में आई पुलिस ने बच्चियों के मोबाइल लोकेशन और संभावित मूवमेंट को खंगालना शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को पता चला कि बच्चियां ट्रेन से कानपुर की ओर गई हैं। गया पुलिस ने कानपुर आरपीएफ को अलर्ट कर दिया। कोतवाली थाना की एक दरोगा और परिजनों के साथ कानपुर के लिए रवाना हुई।