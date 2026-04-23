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कोसी नदी में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबकर मौत, 1 लापता; बिहार के सुपौल में हादसा

Apr 23, 2026 10:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौल
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घटना की बाबत ग्रामीण सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि कोसी तटबंध के अंदर घर से करीब आधा किलोमीटर दूर कोसी नदी के गोपालपुर सिरे घाट पर सभी बच्चियां स्नान करने गई थीं। इसी क्रम में वे गहरे पानी में चली गईं और पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गईं।

कोसी नदी में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबकर मौत, 1 लापता; बिहार के सुपौल में हादसा

बिहार के सुपौल जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां सदर प्रखंड की गोपालपुर सिरे पंचायत के वार्ड दो में बुधवार दोपहर ढाई बजे कोसी नदी में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। मृतक बच्चियों में गोपालपुर सिरे वार्ड दो निवासी ललित सादा की नंदनी कुमारी (10 वर्ष), प्रमोद सादा की बेटी सुनीता कुमारी (12 वर्ष), और स्व पप्पू राम की पुत्री प्रियांशु कुमारी (12 वर्ष) शामिल हैं।

घटना की बाबत ग्रामीण सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि कोसी तटबंध के अंदर घर से करीब आधा किलोमीटर दूर कोसी नदी के गोपालपुर सिरे घाट पर सभी बच्चियां स्नान करने गई थीं। इसी क्रम में वे गहरे पानी में चली गईं और पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गईं। उस वक्त वहां आसपास वहां कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक बच्ची बॉबी कुमारी मौजूद थी। बॉबी कुमारी ने अपनी सहेलियों को डूबती देख शोर मचाया और गांव जाकर परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

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इतने में वहां आपदा मित्र भी पहुंच गए। इसके बाद बच्चियों की खोजबीन शुरू कर दी गई। इसके बाद ग्रामीण और आपदा मित्रों ने एक-एक कर नंदनी, सुनीता और प्रियांशु के शव बरामद किए। वहीं बच्चेलाल सादा की 10 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी खबर लिखे जाने तक लापता थी। प्रभारी सीओ संदीप कुमार ने बताया लापता बच्ची की तलाश के लिए गुरुवार सुबह एनडीआरएफ की टीम नदी में रेस्क्यू अभियान चलाएगी।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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