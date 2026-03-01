यूपी के तीन यात्रियों की बिहार में दर्दनाक मौत; कैमूर में डंपर ने बस को सामने से ठोका, तीन जख्मी
Bihar News: चालक चाय पीकर जैसे ही बस लेकर 50 मीटर आगे बढ़ा विपरीत दिशा से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। डंपर रॉन्ग साइड से आ रहा था।
Bihar Road Accident News: बिहार के कैमूर में रविवार की अहले सुबह 4:30 बजे यात्री बस और डंपर के बीच हुई टक्कर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बच्ची सहित तीन यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हो गए। यह हादसा कुदरा थाना क्षेत्र के नसेज रेल गुमटी के पास दिल्ली-कोलकाता के नेशनल हाई-वे पर हुआ। मृतकों में वाराणसी जिला के सुखवाही चितैगपुर निवासी दीपक पटेल की 9 वर्षीया बेटी डिगछिपा पटेल, भुलनपुर रोहनियां निवासी अरुण कुमार की 55 वर्षीया पत्नी आभा रानी सिंह, आंबेडकरनगर स्थित सहिरा जलालपुर निवासी 45 वर्षीय विजय कुमार सिंह शामिल हैं। मृतका आभा रानी का पुत्र घटना स्थल पर रोते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को कोश रहा था।
हादसा की सूचना पर एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम और कुदरा थाने की पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची और बस में फंसे सभी मृत व घायल यात्रियों को बाहर निकाला। तीनों के शवों को कुदरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हालांकि घायल कुदरा अस्पताल में नहीं पहुंच सके। समझा जाता है कि वह अपने स्तर से इलाज कराने में जुटे हैं। दोनों वाहनों की टक्कर के दौरान तेज आवाज हुई। इस घटना में यात्री बस एक तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
घटना स्थल पर मिले यात्री आजमगढ़ निवासी शिवसागर पांडेय ने बताया कि चालक चाय पीकर जैसे ही बस लेकर 50 मीटर आगे बढ़ा विपरीत दिशा से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने यह भी बताया कि डंपर रॉन्ग साइड से आ रहा था। बस चालक ने यात्रियों को बचाने की हर कोशिश की। बस के पास खड़े पिंटू गुप्ता ने कहा कि डंपर की रफ्तार काफी तेज थी। वह मोहनियां की ओर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि घटना में दो-तीन लोग घायल हुए होंगे।
यात्री ने बताया कि बस चालक ने टक्कर को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन डंपर के ड्राइर ने ब्रेक नहीं लगाई। डंपर गलत दिशा से आ रहा रहा था जिसका अंदाजा बस के चालक को नहीं था। हालांकि ड्राइवर की सतर्कता से बस में सवार अधिक लोग घायल नहीं हुए। कैमूर जिला प्रशासन ने दुर्घटना के शिकार यात्रियों को राहत में सहयोग किया। हादसा पीड़ितों के परिजों को सूचना दी गई। अस्पताल में घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है।
दुर्घटना के बाद मौके पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बस में सवार लोगों की मदद की। पुलिस और मेडिकल की टीम को सूचना दी और हादसे में चोटिल लोगों को ढाढस बंधाया।
