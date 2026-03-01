Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के तीन यात्रियों की बिहार में दर्दनाक मौत; कैमूर में डंपर ने बस को सामने से ठोका, तीन जख्मी

Mar 01, 2026 01:03 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कुदरा, एक संवाददाता
share Share
Follow Us on

Bihar News: चालक चाय पीकर जैसे ही बस लेकर 50 मीटर आगे बढ़ा विपरीत दिशा से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। डंपर रॉन्ग साइड से आ रहा था।

यूपी के तीन यात्रियों की बिहार में दर्दनाक मौत; कैमूर में डंपर ने बस को सामने से ठोका, तीन जख्मी

Bihar Road Accident News: बिहार के कैमूर में रविवार की अहले सुबह 4:30 बजे यात्री बस और डंपर के बीच हुई टक्कर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बच्ची सहित तीन यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हो गए। यह हादसा कुदरा थाना क्षेत्र के नसेज रेल गुमटी के पास दिल्ली-कोलकाता के नेशनल हाई-वे पर हुआ। मृतकों में वाराणसी जिला के सुखवाही चितैगपुर निवासी दीपक पटेल की 9 वर्षीया बेटी डिगछिपा पटेल, भुलनपुर रोहनियां निवासी अरुण कुमार की 55 वर्षीया पत्नी आभा रानी सिंह, आंबेडकरनगर स्थित सहिरा जलालपुर निवासी 45 वर्षीय विजय कुमार सिंह शामिल हैं। मृतका आभा रानी का पुत्र घटना स्थल पर रोते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को कोश रहा था।

हादसा की सूचना पर एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम और कुदरा थाने की पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची और बस में फंसे सभी मृत व घायल यात्रियों को बाहर निकाला। तीनों के शवों को कुदरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हालांकि घायल कुदरा अस्पताल में नहीं पहुंच सके। समझा जाता है कि वह अपने स्तर से इलाज कराने में जुटे हैं। दोनों वाहनों की टक्कर के दौरान तेज आवाज हुई। इस घटना में यात्री बस एक तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

ये भी पढ़ें:सासाराम में पति-पत्नी ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला; लव अफेयर में हत्या की आशंका

घटना स्थल पर मिले यात्री आजमगढ़ निवासी शिवसागर पांडेय ने बताया कि चालक चाय पीकर जैसे ही बस लेकर 50 मीटर आगे बढ़ा विपरीत दिशा से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने यह भी बताया कि डंपर रॉन्ग साइड से आ रहा था। बस चालक ने यात्रियों को बचाने की हर कोशिश की। बस के पास खड़े पिंटू गुप्ता ने कहा कि डंपर की रफ्तार काफी तेज थी। वह मोहनियां की ओर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि घटना में दो-तीन लोग घायल हुए होंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में होली से पहले फैला बर्ड फ्लू, पटना जू 7 मार्च तक बंद; जिलों में अलर्ट

यात्री ने बताया कि बस चालक ने टक्कर को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन डंपर के ड्राइर ने ब्रेक नहीं लगाई। डंपर गलत दिशा से आ रहा रहा था जिसका अंदाजा बस के चालक को नहीं था। हालांकि ड्राइवर की सतर्कता से बस में सवार अधिक लोग घायल नहीं हुए। कैमूर जिला प्रशासन ने दुर्घटना के शिकार यात्रियों को राहत में सहयोग किया। हादसा पीड़ितों के परिजों को सूचना दी गई। अस्पताल में घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है।

ये भी पढ़ें:पटना में नर्स की हत्या; घरेलू विवाद में पति ने ही मार डाला! पुलिस को भी खुद बताय

दुर्घटना के बाद मौके पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बस में सवार लोगों की मदद की। पुलिस और मेडिकल की टीम को सूचना दी और हादसे में चोटिल लोगों को ढाढस बंधाया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Road Accident Road Accident News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।