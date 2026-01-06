Hindustan Hindi News
Three friends from Bihar died in road accident in Nepal they were returning after visiting Pashupatinath Temple
नेपाल में बिहार के तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, पशुपतिनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे

संक्षेप:

तीन जनवरी की रात काठमांडू में रहकर तीनों 4 जनवरी की सुबह काठमांडू से टाटा सूमो में सवार होकर वीरगंज के लिये निकल गये। इस दौरान नेपाल के जुडी़खेत गांव के समीप कुलेखानी-काठमांडू सड़क मार्ग पर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गयी। जिसमें तीनों की मौत हो गई।

Jan 06, 2026 09:08 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बलिया/बेगूसराय
नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नववर्ष पर दो जनवरी को गये बलिया के तीन दोस्तों की मौत सड़क दुर्घटना में नेपाल में ही हो गई। सोमवार को घटना की जानकारी मिलने पर परिजन आनन-फानन में नेपाल के हेथौड़ा स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद नेपाल पुलिस ने तीनों युवकों के शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मंगलवार की देर रात या बुधवार की सुबह तक तीनों के शव बलिया पहुंचने की बात बताई जा रही है। मृतकों की पहचान गिट्टू कुमार उर्फ समरजीत सिंह,अरविंद कुमार और रजनीश कुमार उर्फ गोल्डन के रूप में हुई है।

तीनों दोस्त नववर्ष के मौके पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए बलिया से एक साथ निकले थे। वहां 3 जनवरी को बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कर सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया था। तीन जनवरी की रात काठमांडू में रहकर तीनों चार जनवरी की सुबह काठमांडू से टाटा सुमो में सवार होकर वीरगंज के लिये निकल गये। इस दौरान नेपाल के बागमती प्रांत के मकवानपुर जिले अंतर्गत जुडी़खेत गांव के समीप कुलेखानी-काठमांडू सड़क मार्ग पर टाटा सुमो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गयी।

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को नेपाल के हेथौड़ा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पता चला कि रजनीश कुमार उर्फ गोल्डन एवं अरविंद कुमार सहित गिट्टू उर्फ समरजीत की मौत के साथ अन्य तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों के द्वारा छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया के तीनों मित्रों के भी नाम शामिल थे।