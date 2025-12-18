Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThree friends drown in Bihar car overturns in canal in Darbhanga Bihar
बिहार में 3 दोस्तों की जल समाधि; दरभंगा में नहर में पलटी कार, डूबकर युवकों की दर्दनाक मौत

बिहार में 3 दोस्तों की जल समाधि; दरभंगा में नहर में पलटी कार, डूबकर युवकों की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

कार चालक सह नर्सिंग होम संचालक शंभु यादव, सुजीत सहनी एवं अजय सहनी की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा।

Dec 18, 2025 11:27 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के दरभंगा में हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई। जिले के नेहरा थाना क्षेत्र के नेहरा धूंसी के पास गत बुधवार की रात 11 बजे नहर में कार पलटने से उसमें सवार चालक सहित तीन युवकों की पानी में दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान नेहरा गांव के ही अजय सहनी, सुजीत सहनी तथा कार चालक शंभु सहनी के रूप में की गई। सभी युवक 30 वर्ष से कम उम्र के थे। अपर थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि रोहित सहनी, अजय सहनी, सुजीत सहनी तथा कार चालक शंभु सहनी रात में किसी काम से एक साथ निकले। सभी युवक नेहरा लुल्हवा चौक से पश्चिम रोड किनारे स्थित एक नर्सिंग होम पर एकत्रित हुए। रात अधिक होने पर नर्सिंग होम संचालक शंभु यादव रोहित, अजय एवं सुजीत को घर पहुंचाने नहर के पूर्वी तटबंध पर बनी सड़क से अपनी कार से लेकर निकला। पहले उसने रोहित सहनी को उसके घर पर पहुंचाया। इसके बाद अजय और सुजीत को उसी कार से नहर के पश्चिमी तटबंध पर स्थित मखान फोड़ा घर पर‌ पहुंचाने निकले।

सलूइस गेट सह पुलिया को पार कर तटबंध के पश्चिमी सड़क पर दक्षिण की ओर जैसे ही कार मुड़ी तो महज 50 फीट आगे कार अनियंत्रित होकर पलटकर पानी भारी नहर में गिर गई। नहर में करीब पांच फीट पानी था। उसमें डूबने से कार चालक सह नर्सिंग होम संचालक शंभु यादव, सुजीत सहनी एवं अजय सहनी की मौत हो गई। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन लगातार मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास करने लगे। फोन नहीं लगने पर परिजन उन्हें खोजने निकले। तभी उन्होंने नहर में पलटी हुई कार देखी।

इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। तीनों मृतक नवयुवक थे और शादीशुदा थे। शंभु यादव को छोड़कर अन्य सभी युवक मखान फोड़ने का काम करते थे। घटना की जानकारी पर वहां पहुंचे तीनों मृतकों के परिजन चीत्कार मारकर रोने लगे। उनके करुण क्रंदन से वहां सन्नाटा पसर गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Road Accident
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।