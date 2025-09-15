3 विदेशी पिस्टल, 7 मैगजीन; अमृतसर का हथियार तस्कर पटना में धराया, कहां तक फैले गैंग के तार?

पटना पुलिस के मुताबिक आरोपित पटना के हथियार तस्करों के संपर्क में था और वह पहले भी कई बार पटना आ चुका है। उसने अब तक किसे और कितने हथियारों की आपूर्ति की, इस संबंध में छानबीन जारी है। आरोपित के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।

पटना पुलिस ने सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस से हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान अमृतसर के फतेहगढ़ निवासी बलदेव सिंह के पुत्र जसकरण प्रीत सिंह के रूप में हुई है। उसके पास से पुलिस ने अमेरिका में बनी तीन पिस्टल, सात मैगजीन और पांच खोखे बरामद हुए हैं। आरोपित पहले भी कई बार पटना आ चुका है। उसका स्थानीय हथियार तस्करों से संपर्क था। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि तस्करी में कुछ बदमाशों के नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी धर-पकड़ में जुटी है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से आए एक व्यक्ति के पास भारी संख्या में अवैध हथियार हैं। वह बाड़े की गली स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। इसकी जानकारी के बाद एसपी पूर्वी परिचय कुमार और पटना सिटी डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार की निगरानी में चौक थानाध्यक्ष मंजीत कुमार ठाकुर की टीम ने सोमवार को गेस्ट हाउस में छापा मारा। वहां से अमृतसर निवासी जसकरण प्रीत सिंह को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान उसके बैग से अमेरिका में बनी तीन पिस्टल, सात मैगजीन और 5 खोखे बरामद हुए।

