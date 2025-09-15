three foreign pistols 7 magazines Amritsar arms smuggler arrested in Patna, how far does the gang network extend 3 विदेशी पिस्टल, 7 मैगजीन; अमृतसर का हथियार तस्कर पटना में धराया, कहां तक फैले गैंग के तार?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
3 विदेशी पिस्टल, 7 मैगजीन; अमृतसर का हथियार तस्कर पटना में धराया, कहां तक फैले गैंग के तार?

पटना पुलिस के मुताबिक आरोपित पटना के हथियार तस्करों के संपर्क में था और वह पहले भी कई बार पटना आ चुका है। उसने अब तक किसे और कितने हथियारों की आपूर्ति की, इस संबंध में छानबीन जारी है। आरोपित के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।

sandeep हिन्दुस्तान टीम, सिटी/पटनाMon, 15 Sep 2025 11:09 PM
पटना पुलिस ने सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस से हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान अमृतसर के फतेहगढ़ निवासी बलदेव सिंह के पुत्र जसकरण प्रीत सिंह के रूप में हुई है। उसके पास से पुलिस ने अमेरिका में बनी तीन पिस्टल, सात मैगजीन और पांच खोखे बरामद हुए हैं। आरोपित पहले भी कई बार पटना आ चुका है। उसका स्थानीय हथियार तस्करों से संपर्क था। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि तस्करी में कुछ बदमाशों के नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी धर-पकड़ में जुटी है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से आए एक व्यक्ति के पास भारी संख्या में अवैध हथियार हैं। वह बाड़े की गली स्थित एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। इसकी जानकारी के बाद एसपी पूर्वी परिचय कुमार और पटना सिटी डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार की निगरानी में चौक थानाध्यक्ष मंजीत कुमार ठाकुर की टीम ने सोमवार को गेस्ट हाउस में छापा मारा। वहां से अमृतसर निवासी जसकरण प्रीत सिंह को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान उसके बैग से अमेरिका में बनी तीन पिस्टल, सात मैगजीन और 5 खोखे बरामद हुए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित पटना के हथियार तस्करों के संपर्क में था और वह पहले भी कई बार पटना आ चुका है। उसने अब तक किसे और कितने हथियारों की आपूर्ति की, इस संबंध में छानबीन जारी है। आरोपित के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। गेस्ट हाउस में पंजाब के हथियार तस्कर के साथ तीन और लोग ठहरे हुए थे।

उसमें से दो लोग पंजाब और एक दिल्ली का बताया जा रहा है। उन्हें फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस हथियार तस्करी में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। तस्कर के गुरुवाद कमेटी से संबंध होने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में पुलिस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संपर्क में है।