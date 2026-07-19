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बिहार के नालंदा में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, 1 की हालत गंभीर; अवैध संबंध में उजड़ा परिवार

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, नालंदा
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बिहार के नालंदा जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के चार लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। इसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरी घटना की वजह अवैध संबंध को बताया जा रहा है। 

बिहार के नालंदा में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, 1 की हालत गंभीर; अवैध संबंध में उजड़ा परिवार

बिहार के नालंदा जिले में जिस तरह से एक परिवार उजड़ गया उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। कहा जा रहा है कि अवैध संबंध के चक्कर में परिवार के चार लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। इसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है। नालंदा जिले में चंडी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में शनिवार को एक ही परिवार के चार लोगों ने अलग-अलग आत्महत्या का प्रयास किया। इसमें ससुर और बहू और एक बेटे की मौत हो गयी। मृतकों में 62 वर्षीय दिलचंद्र तांती, उनकी 30 वर्षीया बहू गौरी देवी और दिलचंद्र के बेटे रंजीत (40) शामिल हैं। वहीं, दिलचंद्र के दूसरे बेटे पुरुषोत्तम (35) का इलाज चल रहा है। उसकी भी हालत गंभीर है। रंजीत बड़ा तो पुरुषोत्तम छोटा है। रंजीत और उसकी पत्नी गौरी ने जहर खा लिया, तो दिलचंद्र व पुरुषोत्तम ने फांसी लगा ली। घटना का कारण परिवार वाले नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि पुलिस अवैध संबंध वजह मान रही है। यह भी चर्चा है कि परिवार काफी गरीब था। आर्थिक तंगी या कर्ज कारण हो सकता है।

11 बजे दिन में सबसे पहले पुरुषोत्तम ने घर में ही फांसी लगा ली। परिवार के लोगों ने देख लिया और उसे निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। इसी बीच रंजीत और गौरी ने गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा खा ली। दोनों को अस्पताल भेजा गया। यहां गौरी व रंजीत की मौत हो गई। इसी बीच दिलचंद्र ने भी घर में फांसी लगा ली। परिवार व गांव के लोग अस्पताल में थे। लौटे तो उनकी लाश पर नजर पड़ी। रंजीत के चार साल के पुत्र प्रिंस ने बताया कि वह माता-पिता के साथ माधोपुर बाजार गया था। वहां से गेहूं में कीट मारने की दवा खरीदी थी। उसे मां-बाप ने दवा दी थी। हालांकि, उसने दवा फेंक दी। रंजीत व गौरी के तीन छोटे-छोटे बेटे हैं।

घटना से आसपास के लोग हैं हतप्रभ

आसपास के लोग इस घटना से हतप्रभ है। कोई भी घटना का कारण नहीं बता रहा है। ग्रामीणों की मानें तो रंजीत ठेले पर मोमोज बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता था। आर्थिक तंगी भी घटना का कारण हो सकती है।

पिता-पुत्र में हुआ था विवाद

घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हिलसा डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटनास्थल का जायजा लेने व पूछताछ के बाद यह पता चला है कि घटना अवैध संबंध के कारण हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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