सीवान और छपरा में आसमान से बरसी मौत, ठनका गिरने से 3 मरे; बाप को बचाते बेटा झुलसा

छपरा और सीवान में ठनका की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। जिनमें एक महिला शामिल हैं। सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत के तहत मुआजवा देने की मांग की गई है।

Bihar Top News: बिहार में रविवार को आसमान से पानी के साथ मौत की बारिश हुई। छपरा और सीवान में ठनका की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। जिनमें एक महिला शामिल हैं। सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत के तहत मुआजवा देने की मांग की गई है। मृतकों के घरों में मातम छा गया है। छपरा में आसमानी बिजली की चपेट में आए पिता को बचाता हुआ बेटा भी बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए छपरा से रेफर कर दिया गया है।

सीवान के सिसवन थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर रविवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में किशुनबारी गांव के श्रीनिवास महतो की पत्नी 50 वर्षीय लखपतिया देवी और मोरवन के शिवप्रसन्न यादव के पुत्र 50 वर्षीय लाल बहादुर यादव शामिल हैं। दोनों को सिसवन रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीवान भेज दिया।

चंवर में महिला और किसान की मौत जानकारी के मुताबिक लखपतिया देवी खेत के चंवर में धान की रोपनी करने गई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। परिजनों ने उसे सिसवन रेफरल अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लखपतिया को चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं। दो पुत्र और दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। दूसरी ओर, मोरवन गांव के लाल बहादुर यादव भैंस चराने के लिए चंवर इलाके में गए थे। इस दौरान ठनका की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। दोनों ही परिवारों में मातम पसरा है।