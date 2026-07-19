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सीवान और छपरा में आसमान से बरसी मौत, ठनका गिरने से 3 मरे; बाप को बचाते बेटा झुलसा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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छपरा और सीवान में ठनका की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। जिनमें एक महिला शामिल हैं। सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत के तहत मुआजवा देने की मांग की गई है।

सीवान और छपरा में आसमान से बरसी मौत, ठनका गिरने से 3 मरे; बाप को बचाते बेटा झुलसा

Bihar Top News: बिहार में रविवार को आसमान से पानी के साथ मौत की बारिश हुई। छपरा और सीवान में ठनका की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। जिनमें एक महिला शामिल हैं। सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत के तहत मुआजवा देने की मांग की गई है। मृतकों के घरों में मातम छा गया है। छपरा में आसमानी बिजली की चपेट में आए पिता को बचाता हुआ बेटा भी बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए छपरा से रेफर कर दिया गया है।

सीवान के सिसवन थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर रविवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में किशुनबारी गांव के श्रीनिवास महतो की पत्नी 50 वर्षीय लखपतिया देवी और मोरवन के शिवप्रसन्न यादव के पुत्र 50 वर्षीय लाल बहादुर यादव शामिल हैं। दोनों को सिसवन रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीवान भेज दिया।

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चंवर में महिला और किसान की मौत

जानकारी के मुताबिक लखपतिया देवी खेत के चंवर में धान की रोपनी करने गई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। परिजनों ने उसे सिसवन रेफरल अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लखपतिया को चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं। दो पुत्र और दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। दूसरी ओर, मोरवन गांव के लाल बहादुर यादव भैंस चराने के लिए चंवर इलाके में गए थे। इस दौरान ठनका की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। दोनों ही परिवारों में मातम पसरा है।

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पिता की मौत बेटा झुलसा

वहीं सारण जिले(छपरा) के कोपा नगर पंचायत क्षेत्र आसमानी बिजली की चपेटे में बाप-बेटे आ गए। रविवार की दोपहर तेज बारिश के दौरान स्टेशन रोड स्थित एक खेत में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका नाबालिग पुत्र गंभीर रूप से झुलस गया। मृतक की पहचान कोपा नगर पंचायत के वार्ड संख्या-1 निवासी विक्रमा मांझी के 43 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश मांझी के रूप में हुई है, जो पेशे से पेंटर थे। बताया जाता है कि रविवार दोपहर को ओम प्रकाश अपने 14 वर्षीय पुत्र यश कुमार के साथ धान की रोपनी के लिए खेत में बिचड़ा लेकर गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों जब तक संभल पाते, तब तक आकाशीय बिजली सीधे उन पर आ गिरी। पिता छटपटाने लगा। बेटा भी वहीं मौचूद था। वह भी झुलस गया। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर में चीख-पुकार मच गई।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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