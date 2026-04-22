सेप्टिक टैंक में उतरे 3 लोगों की मौत, भागलपुर में दुखद हादसा; सीएम सम्राट ने किया मुआवजे का ऐलान
भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत कदवा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह शौचालय का सेप्टिक टैंक का शटरिंग खोलते समय 3 मजदूरों की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक में फैली जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से उनकी जान जाने की आशंका है।
बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में बुधवार को सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई। यह दुखद हादसा नवगछिया पुलिस जिले के कदवा थाना क्षेत्र स्थित कैरपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि नए ने शौचालय के सेप्टिक टैंक का शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
मृतकों की पहचान खैरपुर चाय टोला निवासी बम-बम मंडल (45 वर्ष), जय नंदन मंडल (32 वर्ष) और लक्ष्मीनिया निवासी श्रीलाल मंडल (55 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को तीनों मजदूर कदवा खैरपुर वार्ड नंबर 3 में मिथुन यादव (पिता ज्वाला यादव) के घर पर काम करने गए थे, जहां शौचालय के सेप्टिक टैंक का शटरिंग खोलने का काम शुरू किया गया।
एक को बचाने में दो और मजदूरों की जान गई
पहले एक मजदूर सेप्टिक टैंक के अंदर उतरा और जहरीली गैस की चपेट में आ गया। फिर एक-एक कर दो और मजदूर भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंदर गए, लेकिन वे भी बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने दीवार तोड़कर रस्सी से तीनों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर कदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
कदवा थाना प्रभारी बिक्रम कुमार ने बताया कि तीनों शवों को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल, नवगछिया भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया तीनों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हुई है।
इस घटना के बाद से मृतकों के परिजन में कोहराम मचा हुआ है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में परिजन और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और जानकारी ली।
सीएम ने जताया दुख
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शौचालय की टंकी में लगे शटरिंग को खोलने के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह घटना काफी दुखद है और वह इससे इससे मर्माहत हैं।
उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
(नवगछिया से संजीव चौरसिया की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।