बिहार में रफ्तार निगल गई चाचा-भतीजा समेत 3 की जान, तिलक चढ़ाने गयाजी से जा रहे थे नवादा

Feb 22, 2026 09:53 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दोनों परिवारों के लोग अस्पताल पहुंचे। मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बिहार के नवादा में तिलक समारोह में जा रहे तीन लोगों को रफ्तार निगल गई। हादसे में चाचा-भतीजा समेत तीन की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के कटघर गांव के समीप हुआ। गया निवासी सभी युवक तिलक चढ़ाने नवादा रहे थे। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दोनों परिवारों के लोग अस्पताल पहुंचे। मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गयी है।

जानकारी के मुताबिक गयाजी जिले के रिवाला गांव से नवादा जिले के अकबरपुर के मोहगाय में तिलक चढ़ाने के लिए सभी लोग आ रहे थे। मगर रास्ते में ही उनकी दर्दनाक हादसा हो गया और तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को दी गई। मृतकों की पहचान रिवाला गांव निवासी सुनील चौधरी का पुत्र सोनू कुमार, 20 वर्ष, विजय चौधरी के पुत्र प्रताप कुमार, 20वर्ष एवं राजेश मांझी के पुत्र इंदल मांझी, 42 वर्ष के रूप में हुई है। सोनू और प्रताप चाचा भतीजा हैं। सभी एक ही बाइक पर सवार होकर अकबरपुर की ओर जा रहे थे। कटघर के पास उनकी बाइक एक बिजली के पोल से टकरा गयी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

एक साथ तीन लोगों की मौत हो जाने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। शादी वाले परिवारों के लोग घटना से काफी मर्माहत हैं। दुख की घड़ी में विवाह समारोह कैसे सम्पन्न कराया जाए, इसे लेकर विचार हो रहा है।

मृतक इंदल मांझी शादी शुदा था। उसकी पत्नी बबीता देवी नौ माह की गर्भवती हैं। दो-तीन दिनों में उनके प्रसव की संभावना है। परिवार के लोग उसकी तैयारी में जुटे थे कि इंदल मांझी की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सभी मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने मुआवजा दिलाने के लिए पहल की जा रही है। प्रशासन की ओर से उचित आश्वासन भी दिया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

