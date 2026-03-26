3 दिनों 3 बेटियां गायब, 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली; ट्रैफिकिंग, शादी के लिए किडनैपिंग?
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मोबाइल टॉवर लोकेशन के आधार पर किशोरियों की तलाश की जा रही है। परिजन ने पुलिस को बताया है कि दूर के रिश्तेदार सुदीश साह का उसके घर पर आना जाना था। उसने ही बेचने की नियत से बेटी का बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है।
Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही थाना इलाके से तीन दिनों में तीन बेटियां गायब हो गईं जिनका सुराग 15 दिनों के बाद भी पुलिस नहीं लगा पाई है। अहियापुर थाना और गरहां ओपी क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से 12, 13 और 15 मार्च को तीन किशोरियों को अगवा कर लिया गया। दो किशोरियों के परिजनों ने मानव तस्करी के लिए बेटियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं, एक किशोरी के परिजन ने दो युवकों पर बुरी नीयत से बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मोबाइल टॉवर लोकेशन के आधार पर किशोरियों की तलाश की जा रही है। झपहां इलाके से अपहृत 14 वर्षीय किशोरी के परिजन ने पुलिस को बताया है कि दूर के रिश्तेदार राघोपुर मुस्तफापुर निवासी सुदीश साह का उसके घर पर आना जाना था। उसने ही बेचने की नियत से बेटी का बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है। 15 मार्च की शाम से वह लापता है। वहीं, भिखनपुर इलाके से बीते 13 मार्च की रात से गायब 16 वर्षीय किशोरी के परिजन ने नाजिरपुर इलाके की पूजा देवी पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस को बताया है कि पूजा ही उसकी बेटी को घर से बुलाकर साथ में ले गई थी।
दोस्त की मां पर आरोप
बेटी ने कहा था कि पूजा उसकी दोस्त की मां है। उसके साथ गायत्री मंदिर के पास जा रही है। कुछ देर में लौट आएगी। जब रात तक बेटी वापस नहीं आई तो परिजन पूजा से पूछने गए। इस पर उसने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। आरोप है कि पूजा का पुत्र सागर कुमार भी उसी दिन से गायब है। परिजनों का कहना है कि मां की शह पर बेटे ने उनकी बच्ची गलत नीयत से अगवा किया है। परिजनों ने बच्यों की जान पर खतरा बताया है।
सामान खरीदने घर से निकली थी किशोरी
वहीं, गरहां ओपी इलाके के एक गांव से बीते 12 मार्च से लापता 15 वर्षीय किशोरी के परिजन ने पुलिस को बताया है कि बेटी कुछ सामान खरीदने की बात बताकर घर से निकली थी। शाम साढ़े पांच निकली, लेकिन देर रात तक नहीं लौटी। परिजनों ने इलाके के ही विवेक कुमार और विक्रम कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया है। अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि झपहां और भिखनपुर इलाके से लापता दोनों किशोरियों का सुराग लगा है। उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें