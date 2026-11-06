बिहार में बड़ा एनकाउंटर, पटना में STF ने तीन क्रिमिनल को मार गिराया, मुठभेड़ में थानेदार जख्मी
पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पटना के मनेर में तीन अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया। पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में तीनों की तलाश थी। मृत बदमाशों की पहचान जेपी यादव, राजा शर्मा और बबलू कुमार के रूप में की गयी है।
Patna Encounter 3 Criminals Killed: अपराध और अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा नदी इलाके में अहले सुबह 3 बजे पटना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें पुलिस ने तीन अपराधियों को मौत नींद सुला दी। मुठभेड़ में मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया।
मुठभेड़ में जिन तीन अपराधियों की मौत हुई उनकी पहचान जेपी यादव, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा एवं बबलू कुमार के रूप में की गई है। तीनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक देसी कट्टा सहित कई खोखा बरामद किए गए हैं। पटना एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों बदमाश मारे गए।
दानापुर-2 एसडीपीओ ए.के. झा ने बताया कि मारे गए तीनों अपराधी मनेर वायापुर के पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार की हत्या में शामिल थे। इस घटना में मनेर प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू भी अपराधियों की गोली से जख्मी हो गए थे।
बताया जा रहा है कि सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा गंगहरा शाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था जबकि जेपी यादव खरौजा रोड दानापुर का और सूरज कुमार सुअरमरवा मनेर का रहने वाला था। ये सभी मनेर थाना समेत कई थानों के वांटेड अपराधी थे। एसडीपीओ ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार की हत्या में बबलू कुमार उर्फ सूरज कुमार ने शूटर का काम किया था, जबकि जेपी यादव मुख्य साजिशकर्ता था। पुलिस को कांड के बाद से ही इनकी तलाश थी। शुक्रवार की अहले सुबह कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उन्हें मार गिराया।
19 अक्टूबर की रात पैक्स अध्यक्ष की हत्या हुई थी
बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या नवरात्रि की महाअष्टमी 19 अक्तूबर की रात में कर दी थी। मनेर के ब्यापुर गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। उस रात करीब 9 से 10 बजे के बीच पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू कुमार अपने दलान पर बैठे हुए थे। उसी समय दो बाइक पर सवार होकर चार बदमाश पहुंचे। सबने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। बदमाशों ने पहुंचते ही अचानक पैक्स अध्यक्ष को निशाना बनाकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना में पैक्स अध्यक्ष की मौत हो गई जबकि पिंटू कुमार जख्मी हो गए।
बदमाशों ने 24 राउंड तो पुलिस ने 18 राउंड गोली चलाई
शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने 24 राउंड गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से 18 राउंड फायरिंग की गई। तीनो अपराधियों के पास से हथियार बरामद हुए है। 20 मिनट तक मुठभेड़ चली।मारे गए अपराधी पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार की हत्या के आरोपी थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें