बिहार में बड़ा एनकाउंटर, पटना में STF ने तीन क्रिमिनल को मार गिराया, मुठभेड़ में थानेदार जख्मी

पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पटना के मनेर में तीन अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया। पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में तीनों की तलाश थी। मृत बदमाशों की पहचान जेपी यादव, राजा शर्मा और बबलू कुमार के रूप में की गयी है।

Patna Encounter 3 Criminals Killed: अपराध और अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गंगा नदी इलाके में अहले सुबह 3 बजे पटना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें पुलिस ने तीन अपराधियों को मौत नींद सुला दी। मुठभेड़ में मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया।

मुठभेड़ में जिन तीन अपराधियों की मौत हुई उनकी पहचान जेपी यादव, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा एवं बबलू कुमार के रूप में की गई है। तीनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक देसी कट्टा सहित कई खोखा बरामद किए गए हैं। पटना एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों बदमाश मारे गए।

दानापुर-2 एसडीपीओ ए.के. झा ने बताया कि मारे गए तीनों अपराधी मनेर वायापुर के पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार की हत्या में शामिल थे। इस घटना में मनेर प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू भी अपराधियों की गोली से जख्मी हो गए थे।

बताया जा रहा है कि सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा गंगहरा शाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था जबकि जेपी यादव खरौजा रोड दानापुर का और सूरज कुमार सुअरमरवा मनेर का रहने वाला था। ये सभी मनेर थाना समेत कई थानों के वांटेड अपराधी थे। एसडीपीओ ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार की हत्या में बबलू कुमार उर्फ सूरज कुमार ने शूटर का काम किया था, जबकि जेपी यादव मुख्य साजिशकर्ता था। पुलिस को कांड के बाद से ही इनकी तलाश थी। शुक्रवार की अहले सुबह कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उन्हें मार गिराया।

19 अक्टूबर की रात पैक्स अध्यक्ष की हत्या हुई थी बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या नवरात्रि की महाअष्टमी 19 अक्तूबर की रात में कर दी थी। मनेर के ब्यापुर गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। उस रात करीब 9 से 10 बजे के बीच पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू कुमार अपने दलान पर बैठे हुए थे। उसी समय दो बाइक पर सवार होकर चार बदमाश पहुंचे। सबने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। बदमाशों ने पहुंचते ही अचानक पैक्स अध्यक्ष को निशाना बनाकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना में पैक्स अध्यक्ष की मौत हो गई जबकि पिंटू कुमार जख्मी हो गए।