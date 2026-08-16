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बिहार में अवैध खनन की भेंट चढ़े 3 बच्चे; 2 की मौत, तीसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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छुट्टी के दिन में बच्चे खेल-खेल में माता-पिता की नजर से बचकर नहाने के लिए गड्ढे में गए थे। एक-एक कर तीनों बच्चे डूबते चले गए जिसमें विकास एवं सत्यम की एसकेएमसीएच में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया वहीं रामानंद का इलाज  चल रहा है।

बिहार में अवैध खनन की भेंट चढ़े 3 बच्चे; 2 की मौत
बिहार में अवैध खनन की भेंट चढ़े 3 बच्चे; 2 की मौत

बिहार के मुजफ्फरपर के औराई थाना क्षेत्र के जनार पंचायत के बेदौल गांव के कोन्हा टोला में अवैध खनन से बने गड्ढे मे तीन किशोर डूब गये। इनमें से दो की मौत हो गई जबकि तीसरा जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। एसकेएमसीएच में उसका इलाज कराया जा रहा है। घटना से गांव में कोहराम मच गया है। औराई थाने में ईंट भट्ठा मालिक के खिलाफ शिकायत की गयी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है।

मृतकों की पहचान बेदौल कोन्हा टोला के रविंद्र राय के 12 वर्षीय पुत्र विकास कुमार एवं सुरेंद्र राय के लगभग 9 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है। जबकि तीसरे स्थानीय देवेंद्र राय के 13 वर्षीय पुत्र रामानंद राय एसकेएमसीएच में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे घर के लोगों से नजर बचाकर नहाने के लिए गये थे। खेत में काम कर रहे लोगों ने डूबते बच्चों को देखकर शोर मचाना शुरू किया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और उन्हें निकाला गया। परिजन सभी को लेकर एसकेएमसीएच चले गए। डॉक्टर ने दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

नहाते हुए तीनों एक-एक कर डूब गए

मुखिया प्रतिनिधि रजनीश कुमार ने बताया कि छुट्टी के दिन में बच्चे खेल-खेल में माता-पिता की नजर से बचकर नहाने के लिए गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर गड्ढे में गए थे। एक-एक कर तीनों बच्चे डूबते चले गए जिसमें विकास एवं सत्यम की एसकेएमसीएच में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया वहीं रामानंद का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। पंचायत की मुखिया संगीता कुमारी ने बताया कि निकट के ही पितौझिया सीमान स्थित एक चिमनी वाले के द्वारा सरकारी परती जमीन में बेतरतीब ढंग से अवैध खनन किया गया जो 15 से 20 फीट गहरी होगी और उसमे पानी जमा है। गांव के ही एक दबंग व्यक्ति द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और चिमनी वाले के हाथ मिट्टी खनन के लिए बेच दिया गया था। प्रशासन को संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

खनन विभाग की लापरवाही

खनन विभाग के मेलजोल से और निजी स्वार्थ में डूबे अवैध खनन कारोबारी द्वारा इलाके में दो से तीन फीट की जगह 20 से 25 फीट गड्ढे खोद कर मिट्टी निकाल लिया जाता है। शनिवार को झंडोतोलन के उपरांत बच्चे हंसी-खुशी से 15 अगस्त को अपने घर लौटे थे और बढ़ चढ़कर झंडो तोलन में हिस्सा लिया था । रविवार को स्कूल में छुट्टी की वजह से बच्चे नहाने चले गए। गांव से तकरीबन 500 फीट की दूरी पर एक मिट्टी कारोबारी द्वारा सरकारी जमीन पर बेतरतीव खुदाई की गई है। यह जमीन बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है। अवैध तरीके से 10 कट्ठा में 25 फीट का गड्ढा खोद दिया गया है जिसमें पानी जमा हो जाता है। रविवार को बच्चे उसी में स्नान गए जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और तीसरे की स्थिति गंभीर है।

रामचंद्र सहनी पर आरोप

बताया गया है कि स्थानीय रामचंद्र सहनी द्वारा बिहार सरकार की जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। पहले इस पर खेती की जाती जाती थी। जब सरकार ने अपनी जमीन खोजबीन की तो वहां की मिट्टी चिमनी संचालक के हाथों बेच दिया। यह कारवार दो माह तक चला लेकिन, खनन विभाग ने अनदेखी की। चिमनी संचालक ने करीब 20 गहरा गड्ढा खोद कर मिट्टी निकाल लिया।

मृतक बच्चे विकास की मां श्याम शीला देवी और सत्यम की मां रिंकू देवी बार-बार चिल्लाते हुए गड्ढे खोदने वाली को श्राप दे रही थी। दोनों मां की गोद सुनी पड़ गई है। बच्चे झंडोतोलन से हंसते खेलते तिरंगा लिए हाथ में घर लौटे थे। रविवार को स्कूल बंद की वजह से बच्चे बिना बताए दोस्तों के साथ नहाने चले गए और गड्ढे में डूब गए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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