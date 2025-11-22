खेल-खेल में हादसा; छपरा में तालाब में डूबने से दो भाइयों समेत 3 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

संक्षेप: ग्रामीणों का कहना है कि मछली पालन वाले इस तरह के पोखरों के चारों तरफ सुरक्षा दीवार या बैरिकेडिंग न होने से बच्चों और ग्रामीणों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। इसी वजह से तीन बच्चे तालाब में डूब गए।

सारण जिले के एकमा के धनौती गांव में मछली पालन के लिए बनाए गए पोखरे में शनिवार को डूबने से दो चचेरे भाइयों समेत 3 मासूमों की मौत हो गई। एक ही साथ गांव के तीन बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। मृत बच्चों की पहचान मनोज मांझी के 4 वर्षीय पुत्र उज्ज्वल कुमार, सरोज मांझी की 3 वर्षीया पुत्री तान्या कुमारी और सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पकवलिया गांव निवासी शिव प्रसन्न यादव की 6 वर्षीया पुत्री सोनी कुमारी के रूप में हुई है। सोनी अपने मामा के घर शादी समारोह में आई हुई थी। दोनों बच्चे स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते थे और सोनी भी उनके साथ ही गयी थी।

केंद्र से घर वापस लौटने के बाद नजदीक बने पोखरे के पास सभी खेलने लगे। तान्या का पोखरे के पास पांव फिसल गया। उसे बचाने अन्य दो बच्चे भी दौड़े और पोखरे में गिर पड़े। एक- दूसरे को पकड़ने की कोशिश में पोखरे की गहराई से अनजान बच्चे एक- एक कर डूबते चले गए। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, बच्चे देर तक वापस नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। तलाश के दौरान पोखरे में एक शव उपलाता दिखा। जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उसके नीचे दो और शव दबे मिले। परिजन बदहवास होकर मौके पर पहुंचे और चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां डॉ. इरफान ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही एकमा थानाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चों की मौत डूबने से हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक औपचारिकताओं के बाद पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। गांव में तीन मासूमों की एक साथ मौत से हर घर में मातम का माहौल है और लोग इस दर्दनाक हादसे को एक बड़ी लापरवाही का परिणाम मान रहे हैं।