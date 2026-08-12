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पूर्णिया में दुखद हादसा, नहाने गए चचेरे भाई समेत 3 बच्चों की धार में डूबने से मौत

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, धमदाहा (पूर्णिया)
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पूर्णिया जिले के धमदाहा में बुधवार दोपहर को धार में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में दो चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि पांच बच्चे ईंट भट्ठा से नहाने गए थे, जिनमें से तीन डूब गए।

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पूर्णिया जिले के धमदाहा में डूबने से तीन बच्चों की मौत, मौके पर जांच करती पुलिस टीम

शैलेंद्र सनी, धमदाहा। बिहार के पूर्णिया जिले में बुधवार को दुखद हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई। घटना धमदाहा थाना क्षेत्र के ठाढ़ी राजो पंचायत की है। भवेशाधार में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे आपस में चचेरे भाई थी। तीनों की उम्र 14-15 साल थी। डूबने के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

मृतकों की पहचान ठाढ़ी राजो पंचायत के शंकर चौक वार्ड नंबर 9 निवासी अजय ऋषि के पुत्र 14 वर्षीय राहुल कुमार, बबलू ऋषि के 14 वर्षीय पुत्र बैजू कुमार और कुलदेव ऋषि के 15 वर्षीय बेटे राज कुमार के रूप में हुई हैं‌। राहुल और बैजू दोनों चचेरे भाई थे।

5 बच्चे नहाने गए, तीन डूब गए

बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब 2 बजे चंदरही शंकर चौक के पांच बच्चे ईट भट्ठा के सामने भवेशाधार में नहाने के लिए गए थे। उनमें से दो बच्चे कुछ देर बाद नहाकर घर वापस चले गए। वहीं, नहाने के लिए पानी में घुसे तीन बच्चों को अंदाजा नहीं रहा और वह गहरे पानी में चले गए।

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स्थानीय ग्रामीणों ने पानी में गोता लगाकर तीनों को आनन-फानन में बाहर निकला। लोगों ने उनके पेट दबाकर पानी निकालने का प्रयास किया लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।

सूचना मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा अनुपम एवं धमदाहा थाना अध्यक्ष रवि शंकर कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बच्चों का पारिवारिक विवरण लिया जा रहा है। सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी को डूबने से संबंधित जांच प्रतिवेदन देने के लिए निर्देश दिया गया है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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