पटना के स्कूल में तीन बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत; जहरीली चीज खाने की आशंका

परिजनों का आरोप है कि सूरज की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सच छिपाने के लिए उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। गांव के लोग जब अस्पताल पहुंचे तो गुस्से में प्रिंसिपल प्रमोद, उनके बेटे और ड्राइवर को पकड़ लिया।

पटना से सटे धनरुआ में पभेड़ी मोड़ के आवासीय निजी विद्यालय में रविवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने हुई। यहां पढ़ने वाले एक ही परिवार के तीन बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें 13 वर्षीय सूरज की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई नीरज (11) और बहन सोनी प्रिया (9) बेलदारीचक के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

सूरज, विजयपुरा गढ़ निवासी सरून का बेटा था। सरून प्रहैदराबाद में नौकरी करते हैं। हादसे के वक्त वे वहीं थे। उन्हें प्रिंसिपल प्रमोद कुमार का फोन आया-आपके बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।