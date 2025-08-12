three children health deteriorate in patna school one dead पटना के स्कूल में तीन बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत; जहरीली चीज खाने की आशंका, Bihar Hindi News - Hindustan
three children health deteriorate in patna school one dead

पटना के स्कूल में तीन बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत; जहरीली चीज खाने की आशंका

परिजनों का आरोप है कि सूरज की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सच छिपाने के लिए उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। गांव के लोग जब अस्पताल पहुंचे तो गुस्से में प्रिंसिपल प्रमोद, उनके बेटे और ड्राइवर को पकड़ लिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाTue, 12 Aug 2025 07:44 AM
पटना से सटे धनरुआ में पभेड़ी मोड़ के आवासीय निजी विद्यालय में रविवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने हुई। यहां पढ़ने वाले एक ही परिवार के तीन बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें 13 वर्षीय सूरज की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई नीरज (11) और बहन सोनी प्रिया (9) बेलदारीचक के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

सूरज, विजयपुरा गढ़ निवासी सरून का बेटा था। सरून प्रहैदराबाद में नौकरी करते हैं। हादसे के वक्त वे वहीं थे। उन्हें प्रिंसिपल प्रमोद कुमार का फोन आया-आपके बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

परिजनों का संगीन आरोप

परिजनों का आरोप है कि सूरज की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सच छिपाने के लिए उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। गांव के लोग जब अस्पताल पहुंचे तो गुस्से में प्रिंसिपल प्रमोद, उनके बेटे और ड्राइवर को पकड़ लिया। देर रात प्रिंसिपल ने फोन कर 10-12 लोगों को बुला लिया और वे उन्हें जबरन वहां से ले गए। पुलिस का शक-बच्चों ने शायद किसी जहरीली चीज का सेवन कर लिया, जिससे यह हादसा हुआ। पिता की लिखित शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है।

