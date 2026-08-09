बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा, मछली पकड़ने में डूब गए 3 सहोदर भाई; घर में पसरा मातम

बिहार के पूर्णिया जिले में तीन भाइयों की आज सुबह डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद सहोदर भाइयों के घर कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह सभी मछली पकड़ने के लिए गए थे।

बिहार के पूर्णिया जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाां तीन सहोदर भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। पूर्णिया जिले में कसबा प्रखंड के कुल्लाखास पंचायत अंतर्गत वार्ड सात आलम नगर में रविवार की सुबह जाल से मछली पकड़ने के दौरान तीन सहोदर भाईयों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। तीनों डूबे बालक को घर के बगल के धार से बाहर निकालकर गांव लाया गया। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। बताया जाता है कि आलम नगर के रहने वाले अलांगीर के चार पुत्र घर के बगल में गोदाम के पीछे मछली पकड़ने गये थे।

मछली पकड़ने के दौरान चारों भाईयों में एक धार में डूबने लगा। उसे बचाने में दो और भाई कुंड में डूबने लगा। यह देख चौथा भाई दौड़ते हुए गांव पहुंचा। जब तक परिजन कुंड के पास पहुंचते तीनों भाई डूब चुके थे। परिवार वालों व स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को धार के कुंड से बाहर निकाल गांव लाया गया। इस दौरान तीनों की मौत हो गयी। एक साथ तीन सहोदर भाईयों 12 वर्षीय मो. मोफिजूल, 10 वर्षीय तफीजूल एवं 8 वर्षीय सैराजुल के डूबने की खबर से गांव में कोहराम मच गया।

एक-दूसरे को बचाने में डूब गए तीन भाई जिंदा बचे भाईयों में सात वर्षीय अली हुसैन ने चारों भाईयों में 12 वर्षीय मो. मोफिजूल, 10 वर्षीय तफीजूल एवं 8 वर्षीय सैराजुल सुबह के समय मछली पकड़ने खगजाना के पास गोदाम के पीछे चाप में गये थे। चाप में मछली पकड़ने के दौरान कुंड में एक-एक कर तीन भाई एक दूसरे को बचाने के क्रम में डूब गया। मृतक के पिता अलांगीर, माता दुलहरी, दादा मो. अख्तर एवं दादी मेहनूर का रो रो कर बुरा हाल है।