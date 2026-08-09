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बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा, मछली पकड़ने में डूब गए 3 सहोदर भाई; घर में पसरा मातम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, कसबा, पूर्णिया
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बिहार के पूर्णिया जिले में तीन भाइयों की आज सुबह डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद सहोदर भाइयों के घर कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह सभी मछली पकड़ने के लिए गए थे। 

three brothers drowned Purnia
three brothers drowned Purnia

बिहार के पूर्णिया जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाां तीन सहोदर भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। पूर्णिया जिले में कसबा प्रखंड के कुल्लाखास पंचायत अंतर्गत वार्ड सात आलम नगर में रविवार की सुबह जाल से मछली पकड़ने के दौरान तीन सहोदर भाईयों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। तीनों डूबे बालक को घर के बगल के धार से बाहर निकालकर गांव लाया गया। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। बताया जाता है कि आलम नगर के रहने वाले अलांगीर के चार पुत्र घर के बगल में गोदाम के पीछे मछली पकड़ने गये थे।

मछली पकड़ने के दौरान चारों भाईयों में एक धार में डूबने लगा। उसे बचाने में दो और भाई कुंड में डूबने लगा। यह देख चौथा भाई दौड़ते हुए गांव पहुंचा। जब तक परिजन कुंड के पास पहुंचते तीनों भाई डूब चुके थे। परिवार वालों व स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को धार के कुंड से बाहर निकाल गांव लाया गया। इस दौरान तीनों की मौत हो गयी। एक साथ तीन सहोदर भाईयों 12 वर्षीय मो. मोफिजूल, 10 वर्षीय तफीजूल एवं 8 वर्षीय सैराजुल के डूबने की खबर से गांव में कोहराम मच गया।

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एक-दूसरे को बचाने में डूब गए तीन भाई

जिंदा बचे भाईयों में सात वर्षीय अली हुसैन ने चारों भाईयों में 12 वर्षीय मो. मोफिजूल, 10 वर्षीय तफीजूल एवं 8 वर्षीय सैराजुल सुबह के समय मछली पकड़ने खगजाना के पास गोदाम के पीछे चाप में गये थे। चाप में मछली पकड़ने के दौरान कुंड में एक-एक कर तीन भाई एक दूसरे को बचाने के क्रम में डूब गया। मृतक के पिता अलांगीर, माता दुलहरी, दादा मो. अख्तर एवं दादी मेहनूर का रो रो कर बुरा हाल है।

आठ भाईयों में तीन की हो गई मौत

अलांगीर को कुल आठ पुत्र हैं। जिसमें तीन पुत्रों की आज सुबह चाप के कुंड में डूबने से मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी कुल्लाखास पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान को मिलने के बाद उन्होंने मृतक बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को आर्थिक सरकारी सहायता दिलवाये जाने की मांग प्रशासन से की है। कसबा के अंचलाधिकरी निशांत कुमार ने कहा कि डूबने से तीन बच्चों की मौत की जानकारी मिली है। मौके पर कर्मचारी को भेजा गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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