प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण किया था। लोकार्पण के बाद दर्जनों की संख्या में युवा और बच्चे हाथ में राजद का झंडा लेकर सेतु पर पहुंच गए और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसका वीडियो वायरल हुआ था।

राघोपुर (वैशाली), संवाद सूत्र। बिहार के बहुचर्चित 'नीतीश सेतु'के उद्घाटन के बाद यहां हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शनिवार को ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन कर चले जाने के बाद पोस्टर फाड़ने और अपशब्द का प्रयोग करने के मामले में वैशाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राघोपुर ने इस मामले में 11 लोगों पर नामजद एवं 100-150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

इस संबंध में रूस्तमपुर थानाध्यक्ष कुमार अभिषेक ने बताया कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद पोस्टर फाड़ने के मामले में 11 नामजद एवं 100-150 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। मालूम हो कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद दर्जनों की संख्या में युवा और बच्चे हाथ में राजद का झंडा लेकर सेतु पर पहुंच गए और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसी दौरान कुछ युवाओं ने सेतु पर लगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य एनडीए नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए।

कच्ची दरगाह-बिदूपुर पुल गंगा नदी पर बना एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क मार्ग है। यह पटना के कच्ची दरगाह क्षेत्र को वैशाली जिले के बिदूपुर से जोड़ता है। इसके चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क मजबूत होने के साथ ही यात्रियों और मालवाहक वाहनों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। 'नीतीश सेतु' पर सरेआम लफंगई का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में कई लोग 'नीतीश सेतु' पर लगाए गए पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर-बैनर और झडों को उखाड़ते तथा फाड़ते नजर आए थे। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।