बेटे की हत्या की धमकी, BJP सांसद सजंय जायसवाल से 10 करोड़ की मांगी रंगदारी

संक्षेप: बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को फोन कर 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में सांसद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

बिहार के बेतिया से बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल से अपराधियों ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की रकम नहीं मिलने पर उनके इकलौते डॉक्टर पुत्र की हत्या की धमकी भी दी है। घटना बीते 23 अक्टूबर की बताई जा रही है। मामले में नगर थाने की पुलिस ने शनिवार को दो अज्ञात मोबाइल धारकों पर एफआईआर दर्ज की है।

एसडीपीओ विवेकदीप ने बताया कि सांसद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जल्द ही इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की एक विशेष टीम मामले के उद्भेदन में जुटी है। एफआईआर में सांसद ने बताया कि है कि बीते 23 अक्टूबर की दोपहर 12.40 और 12.44 बजे दो बार अलग-अलग नंबरों से मेरे मोबाइल पर फोन आया।