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मुठभेड़ हुई तो हम नहीं, 10-15 पुलिस वाले मरेंगे; खुली चुनौती देने वाले कुंदन ठाकुर का खेल खत्म

Mar 17, 2026 11:19 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Motihari Kundan Thakur Priyansh Dubey Encounter: मोतिहारी में पुलिस और एसटीएफ ने क्रिमिनल गैंग के सरगना कुंदन ठाकुर और उसके साथी प्रियांश दुबे को एनकाउंटर में मार दिया है। मुठभेड़ में एसटीएफ जवान राम यादव भी शहीद हुए हैं।

मुठभेड़ हुई तो हम नहीं, 10-15 पुलिस वाले मरेंगे; खुली चुनौती देने वाले कुंदन ठाकुर का खेल खत्म

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में सोमवार की देर रात पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इलाके में आतंक बन रहे क्रिमिनल गैंग के सरगना कुंदन ठाकुर और उसके साथी प्रियांश दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया। रात करीब 2.30 बजे हुए एनकाउंटर में एसटीएफ के जवान राम यादव भी शहीद हो गए हैं। महज 20 साल उम्र के कुंदन ठाकुर को सहायक थानेदार को फोन पर धमकाना महंगा पड़ा, जिसका अंत कुंदन और प्रियांश के मारे जाने से हुआ। चकिया थाना के अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार को धमकी देने का ऑडियो कल ही वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर चकिया थाना में सोमवार को केस भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही गैंग की तलाश तेज कर दी थी और देर रात उन्हें गैंग के छुपे होने की जगह का पता चल गया।

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पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों के जरिए पता कर लिया कि कुंदन ठाकुर का गैंग सोमवार की रात को चकिया थाना के ही सिहरोवा गांव में अपने एक साथी के घर छिपा हुआ है। गैंग की लोकेशन तय करने के बाद पुलिस ने ठिकाने को आधी रात में घेर लिया। पुलिस से घिरने के बाद कुंदन ठाकुर गैंग ने बचकर निकलने के लिए कार्बाइन और पिस्तौल से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुंदन ठाकुर और प्रियांश दुबे मारा गया। कुंदन ठाकुर चकिया के बुल्ला चौक का ही रहने वाला था, जबकि प्रियांश दुबे मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना के बसंतपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस ने मौके से उज्जवल कुमार और संत तिवारी को गिरफ्तार भी किया है। ये दोनों सिहोरवा गांव के रहने वाले हैं। शहीद एसटीएफ जवान राम यादव सीवान जिले के निवासी हैं।

एनकाउंटर की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी और एसपी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस को अपराधियों के पास से एक कार्बाइन, दो पिस्टल, दो कट्टा, पांच जिंदा कारतूस और 17 खोखे मिले हैं। बरामद खोखे की संख्या से पता चलता है कि क्रिमिनल्स ने ठीक-ठाक संख्या में पुलिस टीम पर गोलीबारी की। कुंदन ने अपने घर-परिवार पर पुलिस रेड को लेकर कुछ दिन पहले चकिया थाने के अपर थाना अध्यक्ष गौरव कुमार को फोन पर धमकी दी थी। कुंदन ने पुलिस से कहा था कि वो दोनों हाथ से गोली चलाता है और कभी पुलिस से मुठभेड़ हो गई तो 10-15 पुलिस वाले मारे जाएंगे।

गुंडई क्या होता है, आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे; पुलिस को खुली चुनौती दे दी

कुंदन ठाकुर ने फोन पर पुलिस वालों के घर-परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। वायरल ऑडियो में कुंदन ठाकुर पुलिस वाले से कहता है- “अगला न्यूज यह होगा कि अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। गुंडई क्या होता है, आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे।” कुंदन आगे कहता है कि पुलिस वाले उसे परेशान क्यों कर रहे हैं, जब वो पुलिस को परेशान नहीं कर रहा है। कुंदन शेखी बघारते हुए कहता है कि पुलिस से मुठभेड़ होगी तो वो भागने वाला नहीं है, लड़ने वाला आदमी है। 47-56 और गोली-बंदूक चलाने आता है।

दोनों हाथ से गोली चलाते हैं, मुठभेड़ में कुंदन नहीं, पुलिस वाले मरेंगे; बड़बोले कुंदन का अंत

फोन पर बड़बोली बातें कर रहा कुंदन ठाकुर दारोगा को चुनौती देता है कि पुलिस चाहे तो चकिया आकर वह अपनी लोकेशन बताएगा, फिर पुलिस उसे जिंदा पकड़कर दिखा दे। पकड़ सकती है तो पुलिस पकड़ ले, लेकिन घर-परिवार को परेशान ना करे। कुंदन ठाकुर धमकाता है कि मुठभेड़ होगी तो वो नहीं मरेगा, पुलिस वाले मरेंगे। कुंदन दारोगा को कहता है कि अपने सर से कह दीजिएगा कि कुंदन हमेशा तैयार रहता है, दोनों हाथ से गोली चलाते हैं। घर-परिवार को परेशान करिएगा तो आप लोग के घर-परिवार तक भी पहुंचने लगेंगे। पुलिस को धमकी और खुली चुनौती उसके लिए यमराज का बुलावा साबित हुआ।

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Motihari Kundan Thakur Encounter Arms Recovery

कम उम्र के क्रिमिनल का अंतर-जिला गैंग बना रहा था कुंदन ठाकुर

कुंदन ठाकुर मोतिहारी से मुजफ्फरपुर तक कम उम्र के बहके बच्चों का गैंग बना रहा था। कुंदन की खुद की उम्र 20 साल के करीब होगी, लेकिन उस पर पहला केस 2019 में ही आर्म्स एक्ट का हुआ था, जब वो महज 14 साल का रहा होगा। कुंदन पर इस समय मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में आधा दर्जन केस दर्ज थे। उसके साथ मारे गए मुजफ्फरपुर के प्रियांश दुबे की उम्र कुंदन से भी कम लगती है। प्रियांश की क्राइम हिस्ट्री की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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