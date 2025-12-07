राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप; तमिलनाडु से आया ईमेल, अलर्ट जारी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsThreat to bomb the Ordnance Factory in Rajgir sparks panic email from Tamil Nadu alert issued
संक्षेप:

ईमेल में पाकिस्तान के आईएसआई और तमिलनाडु के डीएमके का जिक्र किया गया है। चेन्नई में एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी उल्लेख है। इसको लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया है। राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम की धमकी के बाद अलर्ट जारी है।

Dec 07, 2025 11:11 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, राजगीर
राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल भेजकर फैक्ट्री और कार्यालय में सात ताकतवर बम रखने व विस्फोट करने का दावा किया गया है। धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस भी सतर्क हो गयी है। फैक्ट्री में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संदेश में भड़काऊ व गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। केन्द्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय व जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रहा है। साइबर सेल को इस ईमेल की जांच करने का जिम्मा दिया गया है।

आईएसआई व तमिलनाडु का है जिक्र

डीएसपी ने बताया कि ईमेल में पाकिस्तान के आईएसआई और तमिलनाडु के डीएमके का जिक्र किया गया है। चेन्नई में एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी उल्लेख है। इसको लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया है। कई गैरकानूनी संगठनों का नाम लेते हुए संवेदनशील टिप्पणी की गयी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ‘दहशत फैलाने की साजिश’ और ‘साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास’ माना है।

पहले भी मिल चुकी है धमकी

इस तरह की धमकी आयुध फैक्ट्री को एक बार पहले भी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया है। अब तक किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान मिलने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि कर्मियों और आमलोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह के अफवाह को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गयी है। नालंदा पुलिस ने इस मामले को साइबर सेल, इंटेलिजेंस विंग व राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया है। डीएसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।