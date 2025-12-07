राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप; तमिलनाडु से आया ईमेल, अलर्ट जारी

संक्षेप: ईमेल में पाकिस्तान के आईएसआई और तमिलनाडु के डीएमके का जिक्र किया गया है। चेन्नई में एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी उल्लेख है। इसको लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया है। राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम की धमकी के बाद अलर्ट जारी है।

राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल भेजकर फैक्ट्री और कार्यालय में सात ताकतवर बम रखने व विस्फोट करने का दावा किया गया है। धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस भी सतर्क हो गयी है। फैक्ट्री में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संदेश में भड़काऊ व गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। केन्द्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय व जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रहा है। साइबर सेल को इस ईमेल की जांच करने का जिम्मा दिया गया है।

आईएसआई व तमिलनाडु का है जिक्र डीएसपी ने बताया कि ईमेल में पाकिस्तान के आईएसआई और तमिलनाडु के डीएमके का जिक्र किया गया है। चेन्नई में एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी उल्लेख है। इसको लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास किया गया है। कई गैरकानूनी संगठनों का नाम लेते हुए संवेदनशील टिप्पणी की गयी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ‘दहशत फैलाने की साजिश’ और ‘साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास’ माना है।