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हाजीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप; सर्च ऑपरेशन जारी

Apr 13, 2026 02:59 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, विनय तिवारी, हाजीपुर
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हाजीपुर कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी है। एसपी के आदेश पर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने कोर्ट को खाली कराया और एंट्री पर रोक लगा दी है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। साइबर सेल धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी है।

हाजीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप; सर्च ऑपरेशन जारी

Bihar News: बिहार के वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ हाजीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसके बाद पूरी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। धमकी मिलने के तुरंत बाद वैशाली एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर पहुंचा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन जारी है।

एसडीपीओ दलबल के साथ मौजूद

धमकी की सूचना मिलते ही एसपी के आदेश पर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार दलबल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे। पुलिस ने बिना देरी किए सुरक्षा कारणों से कोर्ट के सभी कमरों और परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया है। जजों, वकीलों और मुवक्किलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने कोर्ट के मुख्य द्वारों पर बैरिकेडिंग कर दी है और आम लोगों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया

धमकी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाया है। कोर्ट के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है। फिलहाल कोर्ट के काम-काज को पूरी तरह रोक दिया गया है, जिससे परिसर में काफी तनाव और अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है। वकीलों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस अचानक पहुंची और सबको बाहर निकलने को कहा, जिससे लोग घबरा गए।

ईमेल की जांच में जुटी साइबर सेल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस ईमेल आईडी से यह धमकी भेजी गई है, उसे ट्रैक किया जा रहा है। साइबर सेल की टीम इस बात की जांच कर रही है कि यह किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हाजीपुर कोर्ट पहले भी कई संवेदनशील मामलों के कारण चर्चा में रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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