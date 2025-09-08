पटना साहिब गुरुद्वारा को बम से उड़ाने की धमकी; संदिग्ध मेल से हड़कंप, मौके पर पुलिस

पटना साहिब गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी मिलने से बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक तख्त साहिब में संदिग्ध मेल आया है। जिसमें लंगर हॉल में आरडीएक्स होने की बात कही गई है। प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है।

पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना साहिब गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी मिलने से बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक तख्त साहिब में संदिग्ध मेल आया है। जिसमें लंगर हॉल में आरडीएक्स होने की बात कही गई है। प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। इस मामले पर पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पदाधिकारी द्वारा इसकी जानकारी मिली है।

ई-मेल से दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुद्वारा परिसर की जांच की है। कहीं भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके बावजूद परिसर में अलर्ट रहने को कहा गया है। इससे पहले हाल ही में पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले में भी एक ईमेल आया था। जिसमें लिखा था कि 4 आरडीएक्स आईइडी बम कोर्ट रूम और कोर्ट कैंपस में प्लांट किए गए हैं। जज को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक बाहर निकाल लें।