सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामइट से उड़ाने की धमकी, RJD नेता पर FIR

सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की सोशल मीडिया पर धमकी मामले में केस दर्ज कराई गई। सुरसंड थाना क्षेत्र के राधाउर निवासी मनीष कुमार राउत ने डुमरा थाना में मामला दर्ज कराया है। इसमें राजद नेता बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह निवासी राघवेंद्र कुशवाहा को आरोपित किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के संबंध में आपत्तिजनक अपशब्द और धमकी भरे शब्द का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है।