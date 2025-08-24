Threat to blow up MP Devesh Chandra Thakur house with dynamite FIR against RJD leader सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामइट से उड़ाने की धमकी, RJD नेता पर FIR, Bihar Hindi News - Hindustan
सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामइट से उड़ाने की धमकी, RJD नेता पर FIR

सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी मिली है। इस मामले में मनीष कुमार राउत ने डुमरा थाना में मामला दर्ज कराया है। जिसमें राजद नेता बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह निवासी राघवेंद्र कुशवाहा को आरोपित किया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ीSun, 24 Aug 2025 10:45 PM
सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की सोशल मीडिया पर धमकी मामले में केस दर्ज कराई गई। सुरसंड थाना क्षेत्र के राधाउर निवासी मनीष कुमार राउत ने डुमरा थाना में मामला दर्ज कराया है। इसमें राजद नेता बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह निवासी राघवेंद्र कुशवाहा को आरोपित किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के संबंध में आपत्तिजनक अपशब्द और धमकी भरे शब्द का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है।

वायरल वीडियो में राघवेंद्र कुशवाहा सांसद के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ा देने की बात कह रहे है, जो एक कुख्यात अपराधी और देशद्रोही का बयान हो सकता है। डुमरा पुलिस ने मामले एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

आपको बता दें इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री और लोजपा-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को भी जान से मारने की धमकी मिली थी।