Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम पर इंजीनियर को धमकी, ठेकेदार को काम दिलाने को कहा

Apr 08, 2026 08:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share

फोन करने वाले ने खुद को जदयू प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए एक ठेकेदार को काम दिलाने को कहा था। इस संबंध में इंजीनियर को दो बार और फोन किया गया। बार-बार फोन आने के बाद इंजीनियर ने फोन करने वाले की जानकारी जुटाई।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम पर इंजीनियर को धमकी, ठेकेदार को काम दिलाने को कहा

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के नाम पर इंजीनियर को फोन कर धमकाने का एक मामला सामने आया है। शातिर ने तीन बार फोन कर ठेकेदार को काम दिलाने को कहा था। इसकी जानकारी मिलने पर उमेश सिंह कुश्वाहा ने घटना की लिखित शिकायत मंगलवार को साइबर थाने में की। डीएसपी व साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि फिलहाल केस दर्ज नहीं किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित से और जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुश्वाहा के नाम पर बीते दिनों एक सरकारी विभाग के जूनियर इंजीनियर को फोन किया गया था।

फोन करने वाले ने खुद को जदयू प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए एक ठेकेदार को काम दिलाने को कहा था। इस संबंध में इंजीनियर को दो बार और फोन किया गया। बार-बार फोन आने के बाद इंजीनियर ने फोन करने वाले की जानकारी जुटाई। शक होने पर उन्होंने घटना की सूचना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को दी। बताया जाता है कि जिस नंबर से फोन किया जा रहा था ट्रू कॉलर पर नंबर धारक का नाम उमेश सिंह कुशवाहा आ रहा है। जिसके बाद इस संबंध में जदयू अध्यक्ष ने साइबर थाना में शिकायत की।

ये भी पढ़ें:10 को शपथ और 11 को पटना लौटेंगे नीतीश, नई सरकार बनने तक का प्रोग्राम सेट
ये भी पढ़ें:बिहार के पहले पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ, कई जिलों को फायदा

चेतन आनंद पर धमकी देने का लगा था आरोप

आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले नवीनगर से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक चेतन आनंद पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगा था। चेतन आनंद पर जदयू के ही पूर्व जिला प्रवक्ता राजीव रंजन ने रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया था। राजीव रंजन का आरोप था कि 2 अप्रैल की रात विधायक अपने सरकारी बॉडीगार्डों के साथ उनके घर पर पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने उनके साथ गाली-गलौज की थी और अभद्र व्यवहार किया था। विधायक ने एनटीपीसी बिजली परियोजना में चल रहे काम को बंद कराने की धमकी दी थी और रंगदारी मांगा था।

हालांकि, जदयू विधायक चेतन आनंद ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया था। चेतन आनंद ने सफाई देते हुए कहा था कि राजीव रंजन खुद को जदयू नेता बताकर एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली कर रहे थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर वो उनके घर गए थे और उन्हें समझाया था।

ये भी पढ़ें:बिहार के मॉडल स्कूल में टीचर बनने के लिए लाने होंगे 100 अंक, इंटरव्यू भी होगा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News JDU Umesh Kushwaha JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।