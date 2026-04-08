जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम पर इंजीनियर को धमकी, ठेकेदार को काम दिलाने को कहा

फोन करने वाले ने खुद को जदयू प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए एक ठेकेदार को काम दिलाने को कहा था। इस संबंध में इंजीनियर को दो बार और फोन किया गया। बार-बार फोन आने के बाद इंजीनियर ने फोन करने वाले की जानकारी जुटाई।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के नाम पर इंजीनियर को फोन कर धमकाने का एक मामला सामने आया है। शातिर ने तीन बार फोन कर ठेकेदार को काम दिलाने को कहा था। इसकी जानकारी मिलने पर उमेश सिंह कुश्वाहा ने घटना की लिखित शिकायत मंगलवार को साइबर थाने में की। डीएसपी व साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि फिलहाल केस दर्ज नहीं किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित से और जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुश्वाहा के नाम पर बीते दिनों एक सरकारी विभाग के जूनियर इंजीनियर को फोन किया गया था।

फोन करने वाले ने खुद को जदयू प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए एक ठेकेदार को काम दिलाने को कहा था। इस संबंध में इंजीनियर को दो बार और फोन किया गया। बार-बार फोन आने के बाद इंजीनियर ने फोन करने वाले की जानकारी जुटाई। शक होने पर उन्होंने घटना की सूचना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को दी। बताया जाता है कि जिस नंबर से फोन किया जा रहा था ट्रू कॉलर पर नंबर धारक का नाम उमेश सिंह कुशवाहा आ रहा है। जिसके बाद इस संबंध में जदयू अध्यक्ष ने साइबर थाना में शिकायत की।

चेतन आनंद पर धमकी देने का लगा था आरोप आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले नवीनगर से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक चेतन आनंद पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगा था। चेतन आनंद पर जदयू के ही पूर्व जिला प्रवक्ता राजीव रंजन ने रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया था। राजीव रंजन का आरोप था कि 2 अप्रैल की रात विधायक अपने सरकारी बॉडीगार्डों के साथ उनके घर पर पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने उनके साथ गाली-गलौज की थी और अभद्र व्यवहार किया था। विधायक ने एनटीपीसी बिजली परियोजना में चल रहे काम को बंद कराने की धमकी दी थी और रंगदारी मांगा था।