नवादा के बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर के नाम से फोन कर डीसीएलआर को धमकी, DM से शिकायत
डीसीएलआर स्नेहा कुमारी ने डीएम को बताया है कि बीते 11 अप्रैल की दोपहर 3:31 बजे उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर दो बार तथा निजी मोबाइल नंबर पर भी दो बार कॉल आई। अंजान नंबर से कॉल करने वाले ने अपना परिचय नवादा के सांसद विवेक ठाकुर के रूप में दिया।
बिहार में नवादा जिले के सांसद विवेक ठाकुर के नाम पर फर्जी कॉल कर डीसीएलआर पश्चिमी स्नेहा कुमारी को धमकी दी गई है। घटना के बाद डीसीएलआर ने डीएम को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई का आग्रह किया है। मामला हाइप्रोफाइल होने के कारण डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कॉल करने वाले नंबर की जांच का आदेश दिया है। नंबर की जांच के बाद घटना की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
डीसीएलआर स्नेहा कुमारी ने डीएम को बताया है कि बीते 11 अप्रैल की दोपहर 3:31 बजे उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर दो बार तथा निजी मोबाइल नंबर पर भी दो बार कॉल आई। अंजान नंबर से कॉल करने वाले ने अपना परिचय नवादा के सांसद विवेक ठाकुर के रूप में दिया। उसने कहा कि मड़वन अंचल के राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के विरुद्ध की गई कार्रवाई की अनुशंसा के आधार पर डीएम के निर्देश पर जो कार्रवाई हो रही है, उसे तत्काल रोक दो।
कॉल करने वाला कर्मचारी के पक्ष में दबाव बनाने लगा। साथ ही धमकी दी कि कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी तो अंजाम भुगतान होगा। उसने डीसीएलआर के विरुद्ध विजिलेंस को पत्र भेजने की भी धमकी दी। राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के विरुद्ध प्रपत्र गठित करने के लिए मड़वन की सीओ को निर्देशित किया गया है। लेकिन, अब तक उनके स्तर से भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह मामले को लटकाए हुए हैं।
सांसद ने नाम के दुरुपयोग की जताई आशंका
डीसीएलआर ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने बीते 17 अक्टूबर को सांसद विवेक ठाकुर के फोन पर बात की। सांसद ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी। किसी व्यक्ति ने उनके नाम का दुरुपयोग कर कॉल किया होगा।