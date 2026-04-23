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नवादा के बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर के नाम से फोन कर डीसीएलआर को धमकी, DM से शिकायत

Apr 23, 2026 08:14 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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डीसीएलआर स्नेहा कुमारी ने डीएम को बताया है कि बीते 11 अप्रैल की दोपहर 3:31 बजे उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर दो बार तथा निजी मोबाइल नंबर पर भी दो बार कॉल आई। अंजान नंबर से कॉल करने वाले ने अपना परिचय नवादा के सांसद विवेक ठाकुर के रूप में दिया।

नवादा के बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर के नाम से फोन कर डीसीएलआर को धमकी, DM से शिकायत

बिहार में नवादा जिले के सांसद विवेक ठाकुर के नाम पर फर्जी कॉल कर डीसीएलआर पश्चिमी स्नेहा कुमारी को धमकी दी गई है। घटना के बाद डीसीएलआर ने डीएम को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई का आग्रह किया है। मामला हाइप्रोफाइल होने के कारण डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कॉल करने वाले नंबर की जांच का आदेश दिया है। नंबर की जांच के बाद घटना की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

डीसीएलआर स्नेहा कुमारी ने डीएम को बताया है कि बीते 11 अप्रैल की दोपहर 3:31 बजे उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर दो बार तथा निजी मोबाइल नंबर पर भी दो बार कॉल आई। अंजान नंबर से कॉल करने वाले ने अपना परिचय नवादा के सांसद विवेक ठाकुर के रूप में दिया। उसने कहा कि मड़वन अंचल के राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के विरुद्ध की गई कार्रवाई की अनुशंसा के आधार पर डीएम के निर्देश पर जो कार्रवाई हो रही है, उसे तत्काल रोक दो।

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कॉल करने वाला कर्मचारी के पक्ष में दबाव बनाने लगा। साथ ही धमकी दी कि कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी तो अंजाम भुगतान होगा। उसने डीसीएलआर के विरुद्ध विजिलेंस को पत्र भेजने की भी धमकी दी। राजस्व कर्मचारी सन्नी कुमार के विरुद्ध प्रपत्र गठित करने के लिए मड़वन की सीओ को निर्देशित किया गया है। लेकिन, अब तक उनके स्तर से भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह मामले को लटकाए हुए हैं।

सांसद ने नाम के दुरुपयोग की जताई आशंका

डीसीएलआर ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने बीते 17 अक्टूबर को सांसद विवेक ठाकुर के फोन पर बात की। सांसद ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी। किसी व्यक्ति ने उनके नाम का दुरुपयोग कर कॉल किया होगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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