पति-पत्नी की अर्थी साथ उठी तो नम हुईं हजारों आंखें, गांव में नहीं चले चूल्हे; दर्दनाक मौत पर मातम

बिहार के भागलपुर में पति-पत्नी की एक साथ चिता उठी तो हजारों आंखें नम हो गईं। नवगछिया के इस्माइलपुर पूर्वी भिट्ठा के दंपत्ति पुरनी देवी और पति सुनील दास के शव के गांव पहुंचे तो गांव का वातावरण गमगीन हो गया। रोने-बिलखने, चीखने-चिल्लाने से से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। एक साथ पति पत्नी दोनों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के घर पर सुबह होते ही इलाके के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई मृतक के पुत्र को सांत्वना दे रहा था। वहीं मृतक के पुत्रों का रो-रोकर बुरा हाल था। एक दिन पहले बिहपुर के दयालपुर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में पुरनी देवी और सुनील दास की मौत हो गई थी। बुधवार को दोनों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया।

शव पर बिलख-बिलख कर रो रहा था छोटू मृतक दंपति के चार पुत्रों ब्रजेश, छगुरी, रोहित और छोटू में दो रोहित और छोटू नाबालिग है। छोटू सातवीं का छात्रा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके मां और पिताजी को क्या हो गया है। छोटू मां के शव को झकझोर रहा था और उठने के लिए कह रहा था। वह बार बार कह रहा था कि अब कौन हमको खाना खिलाएगा, मां को झकझोर कर कहने लगता था कि मां उठो चलो खाना दो। वह फुट-फूट कर कह रह था कि अब कौन उसे खाना खिलाएगा।

गांव में नहीं जल चूल्हा पति-पत्नी की दर्दनाक मौत के बाद बुधवार को गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला। लोग शोक में डूबे रहे। हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि सुनील दास बहुत अच्छा आदमी था। दोनों सबसे मिलजुलकर रहते थे और सबके काम आते थे।

तीसरा बेटा रोहित रहता है बंगलौर में मृतक दंपति का तीसरा बेटा रोहित बैंगलोर में रहकर मजदूरी करता है। मां-बाप की मौत कि खबर सुनकर वह बंगलौर से निकल चुका है। उसके आने के बाद दंपति की अर्थी उठने की बात थी। परिजनो ने बताया कि उसी का इंतजार था लेकिन, आने में देर लगेगी इसलिए हमलोग दाह संस्कार कर दिया गया।

चार बच्चो के सर से उठा मां-बाप का साया सड़क दुर्घटना में माता और पिता की एक साथ मौत से चारो बच्चे अनाथ हो गए हैं। बड़े बेटे ब्रजेश की शादी हो गई है। उसके बच्चे भी हैं। उसके कंधे पर तीनों छोटे भाईं की जिम्मेदारी आ गई है। वह भी अपने पिता के शव पर छाती पीटपीट के रो रहा था। अर्थी उठने के बाद एक साथ सैकड़ों आंखें छलक पड़ीं। हर किसी की आंख में आंसू थे। दोनों की अर्थी देख कर हर कोई छाती पीट रहा था। वही महिलाएं रो-रो कर कह रही थी बच्चा सब अनाथ हो गया