पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया, सीतामढ़ी में बोले पीएम नरेंद्र मोदी

Hindi NewsBihar NewsThose who support jungle raj get 65 volt shock in 1st phase election said PM Narendra Modi in Sitamarhi
संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव के पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए उन पर कट्टा सरकार लाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

Sat, 8 Nov 2025 11:53 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान पर एनडीए की जीत का दावा किया। सीतामढ़ी में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और महागठबंधन पर तंज भी कसा। पीएम ने कहा कि पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया है। पहले फेज के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया। चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के नौजवानों और महिलाओं ने एनडीए को चुना है। मोदी ने दावा किया कि बिहार के लोगों ने एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह सीतामढ़ी पहुंचे और डुमरा हवाई मैदान पर आयोजित एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आरजेडी के गानों में बच्चों से रंगदार बनने और कट्टा चलाने की बात कहलवाई जा रही है।

उन्होंने कहा, "बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनेगा। रंगदार बनाने वालों को नहीं जीतने देंगे। आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दुनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा-बेटी को सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं।"

मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग कुशासन का राज चाहते हैं। उन्होंने कहा, "भोला पासवान शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय का भरोसा दिया। मगर जैसे ही जंगलराज आया बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का माहौल खराब कर दिया। ये उद्योगों में ताले लगाना जानते हैं। आरजेडी के शासनकाल में बिहार में एक भी बड़ी फैक्ट्री या कारखाना नहीं लगा। मिथिला में जो फैक्ट्री और मिलें थीं, वो भी बंद हो गईं।"

मोदी ने की नीतीश की तारीफ

प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार का टूटा हुआ भरोसा लौटाया है। अब निवेशक बिहार आने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने दावा किया कि यहां अच्छी सड़कें, रेल और कारखानें बन रहे हैं। रीगा चीनी मिल शुरू हो गई है। आने वाले समय में बिहार में नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी।

11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान

सीतामढ़ी समेत बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार शाम को थम जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बिहार में पहली बार किसी चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई। बिहार चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर को होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
