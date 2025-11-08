पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया, सीतामढ़ी में बोले पीएम नरेंद्र मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव के पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए उन पर कट्टा सरकार लाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान पर एनडीए की जीत का दावा किया। सीतामढ़ी में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और महागठबंधन पर तंज भी कसा। पीएम ने कहा कि पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लग गया है। पहले फेज के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया। चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के नौजवानों और महिलाओं ने एनडीए को चुना है। मोदी ने दावा किया कि बिहार के लोगों ने एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह सीतामढ़ी पहुंचे और डुमरा हवाई मैदान पर आयोजित एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आरजेडी के गानों में बच्चों से रंगदार बनने और कट्टा चलाने की बात कहलवाई जा रही है।

उन्होंने कहा, "बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनेगा। रंगदार बनाने वालों को नहीं जीतने देंगे। आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दुनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा-बेटी को सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं।"

मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग कुशासन का राज चाहते हैं। उन्होंने कहा, "भोला पासवान शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय का भरोसा दिया। मगर जैसे ही जंगलराज आया बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का माहौल खराब कर दिया। ये उद्योगों में ताले लगाना जानते हैं। आरजेडी के शासनकाल में बिहार में एक भी बड़ी फैक्ट्री या कारखाना नहीं लगा। मिथिला में जो फैक्ट्री और मिलें थीं, वो भी बंद हो गईं।"

मोदी ने की नीतीश की तारीफ प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार का टूटा हुआ भरोसा लौटाया है। अब निवेशक बिहार आने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने दावा किया कि यहां अच्छी सड़कें, रेल और कारखानें बन रहे हैं। रीगा चीनी मिल शुरू हो गई है। आने वाले समय में बिहार में नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी।