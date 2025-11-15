बीजेपी-जेडीयू में आए तो जीते, एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने वालों को मिली हार
संक्षेप: बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने वाले अधिकतर दलबदलुओं को हार का सामना करना पड़ा। जबकि एनडीए में आने वाले नेताओं को सफलता हाथ लगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दलबदलुओं को ऐसे तो झटका लगा है, लेकिन कई को सफलता भी मिली है। खासकर दल बदल कर महागठबंधन में गए लोगों को निराशा हाथ लगी है, जबकि एनडीए में आने वाले अधिकतर नेताओं को जीत मिल गई। उधर, बागियों ने भी कई का खेल बिगाड़ दिया। चुनाव से पहले भाजपा, जेडीयू में आने वाले ज्यादातर नेता जीतने में कामयाब रहे। वहीं, राजद और कांग्रेस में जाने वाले अधिकतर नेताओं को हार का सामना ही करना पड़ा।
दल बदल कर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइडेट (जदयू) में आए चेतन आनंद, विभा देवी, जमा खान एवं अनंत सिंह को सफलता मिली। जबकि राजकुमार सिंह, छोटे लाल राय को निराशा मिली है। हालांकि निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को भी जदयू में सफलता नहीं मिली। भाजपा में गए सिद्धार्थ सौरभ, संगीता कुमारी और केदार सिंह को जीत मिली है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए एवं लोजपा आर के टिकट पर चुनाव लड़े मुरारी गौतम को भी जीत मिली।
दूसरी ओर, महागठबंधन में गए लोगों को पराजय झेलनी पड़ी। लालू एवं तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थामने वाले डॉ. संजीव कुमार, कौशल यादव, पूर्णिमा यादव, सूरजभान सिंह (पत्नी वीणा देवी हारीं), रेणु कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, बृजकिशोर बिंद को पराजित होना पड़ा। जदयू से राजद में आए राहुल शर्मा को जीत मिली। भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए अनिल कुमार भी हार गए। मटिहानी में जदयू से राजद में गए बोगो सिंह को जीत मिली है।