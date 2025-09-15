Those who are roaming around these days did not know the name of Makhana Modi surrounded Rahul Gandhi from Purnia आजकल चक्कर लगाने वाले मखाना का नाम नहीं जानते थे; पूर्णिया से मोदी ने राहुल गांधी को घेरा, Bihar Hindi News - Hindustan
Those who are roaming around these days did not know the name of Makhana Modi surrounded Rahul Gandhi from Purnia

आजकल चक्कर लगाने वाले मखाना का नाम नहीं जानते थे; पूर्णिया से मोदी ने राहुल गांधी को घेरा

बिहार दौर पर आए पीएम मोदी ने पूर्णिया में विशाल जनसभा हुई। प्रधानमंत्री के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस रही। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि ‘मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो आजकल यहां आकर चक्कर काटते हैं, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा’।

sandeep लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 06:40 PM
बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बिहार को 40 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पूर्णिया से ही विपक्ष पर भी जमकर बरसे। मोदी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रही। उन्होने कहा कि पिछली सरकारों में मखाना और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की गई। वहीं राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि 'मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो आजकल यहां आकर चक्कर काटते हैं, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को अच्छी कीमत मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब पौने 500 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूर किया है।

पीएम मोदी ने कांग्रेस के घेरते हुए कहा कि 'अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है। इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार के विकास की ये गति, बिहार की ये प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आज मेड इन बिहार रेल इंजन एक्सपोर्ट होकर अफ्रीका तक जा रहा है।लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं।