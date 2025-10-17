Hindustan Hindi News
जो अपने खून के नहीं हुए...; शरद यादव के बेटे शांतनु को टिकट नहीं मिला तो तेजस्वी पर भड़कीं सुभाषिणी

संक्षेप: Bihar Elections: राजद से टिकट न मिलने पर दिवंगत समाजवादी नेता शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने अपनी निराशा जाहिर और फिर उनकी बहन सुभाषिणी तेजस्वी यादव पर भड़क गईं। उन्होने एक्स पर लिखा कि जो अपने खून के नहीं हुए, वो दूसरों के क्या सगे होंगे। 

Fri, 17 Oct 2025 08:54 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav: बिहार की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की दशकों पुरानी कहानी फिर से चर्चा में है। देश के बड़े समाजवादी नेताओं में एक दिवंगत शरद यादव के बेटा-बेटी ने लालू फैमिली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसकी वजह मधेपुरा से शरद यादव के बेटे शांतनु को टिकट न मिलना है। चर्चा इस बात की थी, कि मधेपुरा से शांतनु आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जिसकी वो सालों से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन जब राजद ने पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर को प्रत्याशी बनाया तो पहले शरद यादव के बेटे का दर्द छलका। और फिर बेटी सुभाषिणी तेजस्वी यादव पर भड़क गईं।

उन्होने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जो अपने खून के नहीं हुए, वो दूसरों के क्या सगे होंगे। जो अपने ही परिवार के वफादार नहीं, वो किसी और के लिए कैसे भरोसेमंद हो सकते हैं? ये विश्वासघात की पराकाष्ठा और उनकी असहजता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, अब वही षड्यंत्र इनके खिलाफ जनता रचेगी। तेज प्रताप के बहाने उन्होने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। भाई शांतनु को टिकट न मिलने को साजिश करार दिया।

इससे पहले शांतनु ने भी एक्स पर लिखा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड़यंत्र हुआ। समाजवाद की हार हुई। आपको बता दें लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में शरद यादव ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। 1997 में जनता दल से अलग होकर लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) बनाई। जिसके बाद मधेपुरा दोनों के सियासी वर्चस्व का अखाड़ा बना। 1999 के चुनाव में शरद यादव ने लालू को हराया भी था।

जिसके बाद शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय राजद में कराया था। जिस पर सहमति बनी थी, कि 2025 के लोकसभा चुनाव में बेटे शांतनु को राजद मधेपुरा से टिकट देगी। लेकिन इस दौरान शरद यादव का निधन हो गया। जिसके बाद शांतनु से विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कहा गया। वो जुटे भी थे, लेकिन आखिरी वक्त में मधेपुरा से राजद ने प्रो. चंद्रशेखर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। जिसके बाज शरद यादव के बेटा-बेटी और तेजस्वी यादव को कोसने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे।