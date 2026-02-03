Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThis JDU MLA contested election with just Rs 80000 How much others spent in Bihar polls
जदयू के इस MLA ने सिर्फ 80 हजार में लड़ लिया चुनाव, बिहार इलेक्शन में किसने कितना खर्च किया?

जदयू के इस MLA ने सिर्फ 80 हजार में लड़ लिया चुनाव, बिहार इलेक्शन में किसने कितना खर्च किया?

संक्षेप:

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच के विश्लेषण में सामने आया है कि राज्य के माननीयों ने तय सीमा से बहुत कम खर्च दिखाया है। जेडीयू के एक विधायक ने तो महज 80 हजार रुपये में चुनाव लड़ लिया, जबकि अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख रुपये थी।

Feb 03, 2026 09:33 pm ISTवार्ता पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के विधायक चुनाव लड़ने के दौरान खर्च में कंजूसी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने 243 में से 240 नवनिर्वाचित विधायकों के चुनाव खर्च का विश्लेषण किया, जिसमें यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में विधायकों ने तय खर्च सीमा से काफी कम खर्च दिखाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के एक विधायक ने तो महज 80 हजार रुपये में चुनाव लड़ लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 100 विधायकों यानी करीब 42 प्रतिशत माननयों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव खर्च सीमा का 61 प्रतिशत से भी कम खर्च घोषित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में विधायकों के लिये अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित थी। इसके मुकाबले सभी विधायकों का औसत घोषित खर्च 24.33 लाख रुपये ही रहा, जो कुल खर्च सीमा का मात्र 61 प्रतिशत है।

किस पार्टी के विधायकों ने कितना खर्च किया?

पार्टी वाइज औसत चुनाव खर्च की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 88 विधायकों का औसत खर्च 27.36 लाख रुपये (68.4 प्रतिशत) रहा। जदयू के 84 विधायकों ने औसतन 25.53 लाख रुपये (63.8 प्रतिशत) खर्च घोषित किया। वहीं, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 24 विधायकों का औसत खर्च 19.57 लाख रुपये (48.9 प्रतिशत) रहा।

इसी तरह चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19 विधायकों का औसत खर्च 19.60 लाख रुपये (49 प्रतिशत) रहा। कांग्रेस के 6 विधायकों ने औसतन 13 लाख रुपये (32.5 प्रतिशत) खर्च दिखाया, जो सभी दलों में सबसे कम है।

ये भी पढ़ें:बिहार में पंच-सरपंच भी डाल सकेंगे MLC चुनाव में वोट, केंद्र ने दूर की कंफ्यूजन?

इसके अलावा जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के 5 विधायकों का औसत खर्च 16.89 लाख रुपये, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 विधायकों का 17.37 लाख रुपये, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों का 24.84 लाख रुपये और भाकपा (माले) के 2 विधायकों का औसत खर्च 17.05 लाख रुपये दर्ज किया गया।

एक- एक विधायक वाली पार्टियों में माकपा विधायक का खर्च 21.39 लाख रुपये, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक का 23.74 लाख रुपये और बसपा विधायक का 18.34 लाख रुपये रहा।

सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक

सबसे अधिक चुनाव खर्च करने वाले विधायकों में उजियारपुर से राजद विधायक अशोक कुमार मेहता पहले स्थान पर रहे, जिन्होंने 36,54,880 रुपये खर्च दिखाया। दूसरे स्थान पर संदेश से जदयू विधायक राधा चरण साह (36,12,954 रुपये) और तीसरे स्थान पर सिकटा से जदयू विधायक समृद्ध वर्मा (35,87,522 रुपये) रहे।

कम खर्च में चुनाव जीतने वाले विधायक

वहीं, सबसे कम खर्च दिखाने वाले विधायकों में सुरसंड से जदयू विधायक प्रो. नागेंद्र राउत पहले स्थान पर रहे, जिन्होंने मात्र 79,470 रुपये (लगभग 80 हजार) खर्च घोषित किया है। कोचाधामन से एआईएमआईएम विधायक मो. सरवर आलम ने 6,86,375 रुपये और बख्तियारपुर से लोजपा (रा) विधायक अरुण कुमार ने 7,65,178 रुपये खर्च दिखाया है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप, राजेश राम, अल्लावरू के सामने हंगामा

रिपोर्ट में बताया गया कि तीन विधायकों के खर्च विवरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनके दस्तावेज या तो सही ढंग से स्कैन नहीं थे या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर पूर्ण रूप से अपलोड नहीं किए गए थे। इनमें खजौली से भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, गरखा (सुरक्षित) से राजद विधायक सुरेंद्र राम और जमालपुर से जदयू विधायक नचिकेता शामिल हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना अनिवार्य है। इन खर्च विवरणों में सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार, कार्यकर्ताओं पर खर्च, वाहन, वर्चुअल प्रचार, आपराधिक मामलों की घोषणा से जुड़े प्रकाशन और प्रचार सामग्री पर खर्च शामिल हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।