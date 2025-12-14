ये तो थेथरोलॉजी है, कांग्रेस की दिल्ली रैली पर बोले दिलीप जायसवाल; सात करोड़ जनता ने सपोर्ट किया

संक्षेप: दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस की रैली पर कहा है कि विपक्ष समझना नहीं चाहता है और जब कोई समझना ना चाहे तो ये तो थेथरोलॉजी है।

कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया है। इस रैली के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष थेथरोलॉजी कर रहा है। लेकिन जनता सब समझ रही है। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है।

दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस की रैली पर कहा है कि विपक्ष समझना नहीं चाहता है और जब कोई समझना ना चाहे तो ये तो थेथरोलॉजी है। बिहार के चुनाव से पहले SIR की शुरूआत हुई और बिहार पहला राज्य है जहां पर SIR यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ। तो क्या बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता बेवकूफ हैं जिन्होंने SIR का समर्थन किया?मतदाताओं ने एसआईआर के बाद बढ़ चढ़ कर मतदान भी किया। विपक्ष को सबसे पहले बिहार की धरती पर आना चाहिए। बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। जबरदस्ती राजनीति करना, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। देश की जनता समझ रही है और इसलिए देश की जनता उन्हें नकारने का काम भी कर रही है।

इधर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों और नीतियों से हार रही है। कार्यकर्ता अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल से बचने के लिए रैली का आयोजन किया गया है ताकि ध्यान भटक जाए और कोई सवाल नहीं पूछे। लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।