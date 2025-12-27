राज्यसभा सीट पर बाप-बेटे में मतभेद; जीतनराम मांझी ने कहा- संतोष का बयान पार्टी का मामला

संक्षेप: राज्यसभा सीट को लेकर बेटे संतोष सुमन की नसीहत वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जिसे आपस में बातचीत कर सुलझा लिया जाएगा। दरअसल मांझी ने कहा था कि अगर राज्यसभा सीट न मिले तो मंत्री पद ठुकरा देना चाहिए।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री सह हम सेक्युलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि संतोष सुमन का बयान उनकी पार्टी का आतंरिक मामला है, जिसे आपस में बातचीत कर सुलझा लिया जायेगा। शनिवार को गांधी मैदान में नाबार्ड कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने उनसे इससे संबंधित सवाल पूछा था। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने शुक्रवार को गयाजी में जीतनराम मांझी के बयान पर उनसे उलट प्रतिक्रिया दी थी।

उन्होंने कहा था कि गठबंधन में सीटों का फैसला आपसी तालमेल और सबकी सहमति से होता है, न कि खुले मंच से मांग करने या मीडिया में चर्चा करने से। राज्यसभा की सीट कोई विषय ही नहीं है। किसी एक व्यक्ति के कहने से सीट नहीं मिल जाती। वहीं इससे पहले जीतनराम मांझी ने बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर दावेदारी की थी। उन्होने नाराजगी भरे लहजे में अपने पुत्र और राज्य सरकार में मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन से कहा कि अगर राज्य सभा की सीट नहीं मिल रही है तो मंत्री पद का त्याग कर दीजिए।

मांझी ने कहा कि राज्यसभा में डॉ संतोष सुमन को जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा-‘तू छोड़ दा मंत्री पद का मोह। राज्यसभा सीट बंट गयी है। राज्यसभा की दो सीट भाजपा और दो सीट जदयू को मिल गयी। एक सीट लोजपा को मिली है। हम पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। जबकि भाजपा के बाद हम पार्टी का ही वोटिंग का प्रतिशत मजबूत है। इसके बावजूद हम पार्टी को वंचित रखा गया।