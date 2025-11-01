Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsThis is a rumour no woman will be given Rs 10000 under the employment scheme says Nitish Kumar
ये अफवाह है; किसी महिला को रोजगार योजना के 10000 रुपए नहीं लौटाने, बोले नीतीश कुमार

ये अफवाह है; किसी महिला को रोजगार योजना के 10000 रुपए नहीं लौटाने, बोले नीतीश कुमार

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: वैशाली जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महिला रोजगार योजना के तहत दी गयी 10 हजार की राशि किसी महिला को नहीं लौटानी है। इसे लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है।

Sat, 1 Nov 2025 10:48 PMsandeep संवाद सूत्र, जंदाहा/वैशाली
Bihar Chunav 2025: सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गयी 10 हजार की राशि किसी महिला को नहीं लौटानी है। उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं को रोजगार के लिए सहायता के रूप में दी जा रही हैं। ऐसे में इसे लौटाने का सवाल ही नहीं उठता है। शनिवार को विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में सिर्फ अफवाहें फैलायी जा रही हैं। शनिवार को वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय जंदाहा में चुनावी रैली की।

किसी महिला को रोजगार योजना के 10000 वापस नहीं करने- नीतीश कुमार

सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में जीविका दीदियों को 10 हजार रुपए दिए गये हैं। इसके अलावा रोजगार के लिए उन्हें आगे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रुपये महिलाओं को लौटाने नहीं पड़ेंगे। उन्होने कहा कि अब तक एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को इस योजना से लाभान्वित कराया गया है। विरोधियों द्वारा विभिन्न प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि विपक्षियों के भ्रम फैलाने से गुमराह होने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 अगस्त 2025 से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है और परिवार की आय में वृद्धि करना है। पहले चरण में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए दिये गए। जिन महिलाओं के द्वारा रोजगार की शुरुआत की जाएगी। उनके उद्यम को बढ़ाने के लिए आंकलन के बाद दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है। पात्र महिलाएं कभी भी इसका लाभ ले सकती हैं।

नीतीश ने गिनाईं एनडीए सरकार की उपलब्धियां

नीतीश कुमार ने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल एवं गली नाली से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण देने के काम हमारी सरकार ने किया है। बिहार पुलिस में भी महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण दिया गया है। एनडीए सरकार ने सभी तबके के विकास के लिए काम किया है। सभी पंचायत में 4000 करोड़ की राशि से विवाह भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पेंशन योजना में राशि बढ़ोतरी की गई है। 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। वाया नदी की उड़ाही का कार्य कराया गया है। उन्होंने विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए महनार विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी उमेश सिंह कुशवाहा को विजयी बनाने की अपील की