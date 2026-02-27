Hindustan Hindi News
Feb 27, 2026 09:06 pm IST
गोपालगंज जिले में सासामूसा चीनी मिल को फिर से चालू करने की कवायद तेज हो गई है। 8 सालों से बंद पड़ी इस चीनी मिल की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। 

सासामूसा चीनी मिल को चालू करने में इस कंपनी ने दिखाई दिलचस्पी, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले में बीते 8 सालों से बंद पड़ी सासामूसा चीनी मिल को फिर से चालू कराने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। निरानी ग्रुप ने इसे शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव वी. सेंथिल और निरानी ग्रुप के चेयरमैन मुर्गेश निरानी ने शुक्रवार को मिल परिसर का संयुक्त निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग के प्रतिनिधि और कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान सासामूसा चीनी मिल की वर्तमान स्थिति, जर्जर मशीनरी, उपलब्ध भूमि, गन्ना आपूर्ति की संभावनाएं तथा संभावित निवेश पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने संकेत दिया कि राज्य सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर है। निरानी ग्रुप ने मिल संचालन में रुचि दिखाते हुए स्पष्ट किया कि यदि पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता होती है और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो आधुनिक तकनीक के साथ मिल को दोबारा शुरू किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव वी. सेंथिल ने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गन्ना किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

इथेनॉल समेत बायो-प्रोडक्ट उत्पादन पर रहेगा जोर

निरानी ग्रुप के चेयरमैन मुर्गेश निरानी ने बताया कि उनका समूह देश की अग्रणी गन्ना आधारित औद्योगिक कंपनियों में शामिल है। चीनी उत्पादन के साथ-साथ इथेनॉल, बिजली तथा अन्य बायो-प्रोडक्ट के निर्माण में समूह की विशेषज्ञता है। उन्होंने कहा कि सासामूसा मिल में इथेनॉल एवं अन्य बायो-प्रोडक्ट उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और उद्योग को स्थायी लाभ मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन लागत कम की जाएगी तथा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की राष्ट्रीय नीति को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, मिल से निकलने वाले उप-उत्पादों का उपयोग बिजली उत्पादन और अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा।

पूरे बिहार में चालू होंगी बंद पड़ीं चीनी मिलें

नीतीश सरकार बिहार में बंद पड़ीं चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा कुछ नई चीनी मिलें भी खोली जाएंगी। दरअसल, एक समय बिहार चीनी उत्पादन में अहम योगदान देता था, लेकिन मिलों के बंद होने से उत्पादन कम होता गया। चीनी मिलें बंद होने से गन्ना किसानों को भी झटका लगा था और रोजगार भी कम हुए थे। बंद पड़ी चीनी मिलें चालू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही किसानों को भी फायदा होगा।

