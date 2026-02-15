बिहार की यह नदी सूखकर बन गई तालाब, अब सरकार ला रही सोन का पानी; 16 महीने का प्लान

बिहार की कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली कोहिरा नदी सूखकर छोटे-छोटे तालाब में तब्दील हो गई है। इसे जल संकट से उबारने के लिए सोन नदी का पानी लाया जा रहा है। इस परियोजना को 16 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल संकट से जूझ रही दक्षिण बिहार की कोहिरा नदी की कायापलट होने वाली है। हिरा को सोन नदी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग सोन-कोहिरा लिंक योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इससे ना केवल कोहिरा को नया जीवन मिलेगा, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। जल संसाधन विभाग ने अगले 16 महीने में इन्हें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगले साल जून तक योजना पूरी होने की उम्मीद है। विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।

कोहिरा कैमूर जिले की प्रमुख नदी है और कभी बड़ी आबादी की जीवन रेखा थी। धीरे-धीरे नदी खुद ही संकट में आ गई। साल में अधिसंख्य दिनों तक सूखी ही रहती है। हाल यह है कि इस नदी का बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है। इससे नदी में जल का प्रवाह ही नहीं हो पाता है। योजना पूरी होने के बाद कोहिरा के फिर प्रवाहमान होने की उम्मीद है।

155 करोड़ की है योजना इंद्रपुरी बराज से निकलने वाले सोन मुख्य नहर और कोहिरा लिंक नहर को जोड़ा जाएगा। इसके जरिए सोन नदी के अधिशेष जल को कोहिरा नदी पर कैमूर में निर्मित राजपुर वीयर के अपस्ट्रीम में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के लिए 155 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

इस योजना के तहत 12.62 किलोमीटर नहर का पुनर्स्थापन किया जाएगा। साथ ही 500 मीटर में नहर का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा राजपुर वीयर का भी पुनर्स्थापन होगा।

कैमूर पहाड़ी से निकलती है कोहिरा कोहिरा नदी मझगांव, चुआंव, करकरगढ़ आदि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। यह लगभग 64 किलोमीटर में बहती है। यह कैमूर जिले से गुजरते हुए सुअरा नदी में मिल जाती है। पहले इस नदी से बड़े हिस्से में सिंचाई होती थी। नदी के संकट में आने से न केवल किसानों को सिंचाई में परेशानी हो लही है बल्कि भूजल का स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है।

दो जिलों के किसानों को होगा फायदा कोहिरा नदी में सोन का पानी आने के बाद बिहार के दो जिलों के लोगों को फायदा होगा। कैमूर जिले के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कैमूर और रोहतास जिले का भूजलस्तर भी बेहतर होगा।